Ìµ¹ü¤Ê¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤¬¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¤Ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2026Ç¯1·î13Æü¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÆ±Ç¯2·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ÈÀè¿ÊÁõÈ÷¤Î³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡È¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¡É¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¿Ê²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸ÄÀ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢1967Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥è¥¿¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ä¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô·¿¡Ê200·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢10¿Í¾è¤ê¤Î¥ï¥´¥ó¡¢14¿Í¾è¤ê¤Î¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½ËÉ°ÂÁ´¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡Á´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¤¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È¤ÎºÎÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ó¡¼¥àLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±¿Å¾ÀÊ¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥«¥é¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Ê²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ´ü¤Î¹âµé¼Ö¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Å¸ü´¶¤ä¾å¼Á¤µ¤ò¸½Âå¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥Ã¥¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê3Ëü3000±ß¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß°Ê²¼Æ±¡Ë¤ä¥Õ¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¡Ê3Ëü800±ß¡Ë¡¢¥á¥Ã¥¥¢¥ó¥À¡¼¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¡Ê8800±ß¡Ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¹âµé¼Ö¤Ë¸«¤é¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò±é½Ð¡£Ã¼Àµ¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ÎÃæ¤Ë¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿°Ò¸·¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê3Ëü1900±ß¡Ë¤Ï4¥«½êÊ¬¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÌÜÄ´¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹õÌÚÌÜÄ´¤ä¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¼þ¤ê¤Ë±ýÇ¯¤Î¹âµé¼Ö¤é¤·¤¤²¹¤«¤ß¤È¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¡¢¾è¤ê¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¡È¾å¼Á¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢È¯Çä¤Ï2026Ç¯4·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡Ê8800±ß¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¹âµé¥»¥À¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÚÌÜÆâÁõ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤ÈÉÊ³Ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Õ¥ë¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¡ÊÁ°ÀÊ1Ëü1100±ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥×¡Ë¤ä¼¼Æâ¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ê7Ëü5900±ß¤«¤é¡¢¥×¥ê¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¡Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹Ä´¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¼¼Æâ¤Ë±é½Ð¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÁö¤ë±þÀÜ¼¼¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡É¸½à»ÅÍÍ¤Ç¤ÏÌµ¹ü¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ì¥È¥í´¶Éº¤¦¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀÅª¤Ê°¦¼Ö¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤äÌÚÌÜÄ´¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÁõÈ÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë°ìÂæ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°¦¼Ö¤Ø¤Î°¦Ãå¤â°ìÁØ¿¼¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£