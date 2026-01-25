大バズり商品に進化版！「便利だけど切りにくいよ…」弱点を克服した魔法の100均テープ
商品情報
商品名：手で切れる 剥せる両面粘着ゲルテープ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅2cm×厚さ1mm×長さ0.5m
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4965534339216
あの大バズリ商品に進化版が登場！弱点を克服したゲルテープをチェック
以前、ダイソーで貼って剝がせるゲルテープが便利すぎると話題になりましたよね。しかし、非常に粘着力が高いため、従来品はハサミでもカットするのが難しかったですが…そんなウィークポイントを克服したアイテムを発見したので、早速GETしてきました！
今回ご紹介するのは、その名も『手で切れる 剥せる両面粘着ゲルテープ』。パッケージには「ヤモリグリップ」との記載もありました。サイズは約幅2cm×厚さ1mm×長さ0.5mで、お値段は￥110（税込）です。
以前ダイソーで購入した、従来のヤモリグリップと同量のカエルグリップがあったので比較していきます。従来の製品は0.8mあるので、新旧比べるとちょっと内容量が少なくなりましたね。
テープの違いはこんな感じです。従来品と比べて進化版は繊維のようなものが入っており、メッシュ状になっているのが特徴です。
新製品はたしかに手でテープをちぎれましたが、剥離紙がうまく切れず…筆者は必要な分だけ剥離紙を剥がしてから、テープをカットするようにしています。
粘着力も文句なし！ダイソーの『手で切れる 剥せる両面粘着ゲルテープ』
気になるテープの実力は、ハサミを板に貼り付けたままキープできるほど力持ち！小物の浮かせる収納にもピッタリです。
テープを剝がしても、粘着質の跡は付きませんでした。
また、水に濡らせば粘着力が復活するのも従来品と同様。欲しい効果はそのままに、弱点はしっかりと改善された優秀グッズです。
今回はダイソーの『手で切れる 剥せる両面粘着ゲルテープ』をご紹介しました。
気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場をチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。