¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¢ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤È¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¡Ù¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¤ä¤ó£÷¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î»ÒÇ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿È¤òÄã¤¯¤·¤Æ¡¢¤ª¿¬¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤È¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Àª¤¤¤è¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ÈÆ°²è¤Ï5.4Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤°¤Ï¤Ã¡¢¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¢ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¤È¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¡Ù¡Û
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤òÁÀ¤¦»ÒÇ¤µ¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤³¤à¤¿¡×¤µ¤Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌÓ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤»ÒÇ¤Î¤³¤à¤¿¤¯¤ó¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¿È¤òÄã¤¯¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤³¤¦¤ÈÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤à¤¿¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ó´Ý¤ÎÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤Èµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î»ÒÇ¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÆ·¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹½¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¢2¡¢1¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡ª
¤½¤ï¤½¤ï¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤à¤¿¤¯¤ó¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤ª¿¬¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤È¿¶¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤¤¤òÄê¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤è¤¯¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤³¤à¤¿¤¯¤ó¤ÎÌÓ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¾å¼ê¤ËÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤³¤à¤¿¤¯¤ó
¤³¤à¤¿¤¯¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤ò¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤ò¤·¤¿»ÒÇ¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ª·Þ¤¨½éÆü¤ËÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¥±ー¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡¢È¢¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ªÇ¯º¢¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬Ç¤¸¤ã¤é¤·¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Ì´Ãæ¤Ç¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤à¤¿¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢TikTok¤Ç5.4Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤à¤¿¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¤äー¤ó¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥º¥ß¤«¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤À¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤³¤à¤¿¡×¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤ª·Þ¤¨½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ä¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍ·¤Ö»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤à¤¿¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤³¤à¤¿¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¹â¶¶¡¡¼Â²Ä»Ò
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£