ベースボールアドバイザー・生島峰至さんが重視する情報の「見極め」

SNSなどを通じて誰もが発信できるようになった現代。技術向上のヒントが身近なところに転がっている一方で、注意も必要だ。大阪桐蔭高で2度甲子園に出場し、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、「見よう見まねで参考にするのは悪いことではありませんが、情報は見極めなければいけません」と指摘する。

SNS上にはさまざまな「理論」が溢れている。打撃に関しては特に「ホームランを打つための理論」が流布。ゴロよりフライの方がヒットの確率が上がるという“フライボール革命”は数年前からMLBで流行し、日本でも浸透しつつある。一方、生島さんは「僕の指導には『理論』がないんです」と言う。

「全員がホームランを打てるようになるべきかというとそうではない。レギュラーを奪うための近道は、自分のスタイルやチームに求められていることに早く気づくことです。ホームランを打てるようになるのが最善なのか、低くて強いライナーを打てるようになるのが最善なのか、バントを磨くのが最善なのか。早く気づいてその技術を磨けるかが大事になります」

高校野球では2024年から「低反発バット」が導入され、小中学校の軟式野球でも2029年から“飛ぶバット”の使用が全面禁止となる。「ホームランを打つ」以外の強みが一層求められる時代へと突入している。だからこそ、「理論」を押しつけるのではなく、それぞれの選手に合ったプレースタイルを提案する指導を心がける。

指導者の役目とは…「最善策」を探し長所を伸ばすこと

生島さんも大阪桐蔭時代は、同期に高校通算87本塁打を記録した中田翔氏（元日本ハム、巨人、中日）らがおり、1学年下には浅村栄斗内野手（現・楽天）がいた。入学当初は「入る高校を間違えた」と絶望しながらレギュラーを奪えたのは、ライバルにはない長所を伸ばしたからだ。その結果、高校卒業後も同志社大、西濃運輸と名門でプレーし、30歳まで野球を続けることができた。

「試すのはいいことだし、指導者が勉強して得た情報を選手に提供するのもいいことですが、球速やスイングスピードを上げた先に何があるかというところまでしっかり伝えないといけない。例えばスイングスピードが6、7キロくらいしか上がらなくても、右打ちやエンドランの技術が身につくかもしれない。“飛ばないバット”に移行して、そういう野球に戻ろうとしている今こそ、数字を追い求めるのではなく試合に出るための道を探すのが大切です」

レギュラーを奪い、試合で活躍するための「最善策」を見極め、自分に合った練習に取り組むことが、選手生命を伸ばすことにつながる。来月開催の「打撃改革3DAYS」に出演予定の生島さんは、「その人にしかできない野球が絶対にある。『どうなりたいか』を見つけるサポートをしたい」と力を込めた。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）