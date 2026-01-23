±ÊÀ¥Î÷¤ÎÈþ¤·¤¤Æ·¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¥É¥¢¥Ã¥×¸ø³«¡ª¼ê¸µ¤Î¥Ñー¥ë¤âµ±¤¯¡ÉÂ¸ºß¤³¤½¤¬·Ý½ÑÉÊ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¶«¤ó¤À¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
¢£3·î¹æ¤ÇÏ¢ºÜ¡ÖÆüÆüÎøÎ÷¡×³ÈÂçÈÇ8¥Úー¥¸¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ðー¥¹¥Çー¥·¥ç¥Ã¥È①～②
»¨»ïMyojo¤¬King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
1·î23Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿±ÊÀ¥¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤¬Èþ¤·¤¤Æ·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¡£¼ê¸µ¤Ë¤Ï¥Ñー¥ë¤â¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÀ¥¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î3·î¹æ¤Ç¡¢Ï¢ºÜ¡ÖÆüÆüÎøÎ÷¡×³ÈÂçÈÇ8¥Úー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¶«¤ó¤À¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£