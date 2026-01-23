(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

1月22日からNetflix映画「超かぐや姫!」が世界独占配信中。「呪術廻戦 第1期」「チェンソーマン」「うる星やつら」などのオープニング映像演出を手がけた山下清悟による初の長編監督作品。アニメーション制作は「ペンギンハイウェイ」「泣きたい私は猫をかぶる」などのスタジオコロリドと、今回がスタジオ初の作品となる、山下監督率いる"スタジオクロマト"のタッグ。

音楽アニメーションプロジェクトとして、ryo(supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotら、ボカロPの面々が楽曲提供。山下監督が得意とする、物語に寄り添った情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を描く。

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

公式YouTubeチャンネルでは、今夜(1月23日)20時59分からMV「ワールドイズマイン CPK! Remix (かぐや&月見ヤチヨ ver.)」のプレミア公開も行なわれる。

【Official MV】ワールドイズマイン CPK! Remix (かぐや&月見ヤチヨ ver.) - ryo (supercell) / from 超かぐや姫！

山下監督が過去にOP/ED映像を手がけたアニメの原作者5名からの応援イラストとコメントも公開されている。

岸本斉史(「NARUTO―ナルト―」)芥見下々(「呪術廻戦」)藤本タツキ(「チェンソーマン」)

山下清悟さんの超作画がずっと続きます!

ずっと幸せな画面でした!

十日草輔(「王様ランキング」)アネコユサギ(「盾の勇者の成り上がり」)

結構背景とかの方に目が行ってしまうタイプなのですが……カメラワークの作り込み、戦闘描写の流れが凄くて魅入ってしまいました。

面白く楽しいと思えるいろんな要素が入り混じり、更に音楽にまで力を入れていて目を離せなかったです。

あらすじ

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける--

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの?」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに--

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。