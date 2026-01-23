「Top 100 Right Now」で大谷が2年連続4度目の1位

ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、米専門局「MLBネットワーク」が発表した現役選手トップ100で1位に選出された。同メディアは13日（同14日）から「Top 100 Right Now」としてランキング形式で発表。この日は10位から1位が公開され、大谷が2年連続4度目の1位に輝いた。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は大谷に次ぐ2位だった。

大谷はメジャー8年目の昨季は投打同時出場14試合を含む158試合に出場し、打率.282、ナ・リーグ2位の55本塁打、102打点、20盗塁、同1位のOPS1.014、メジャー全体最多の146得点をマーク。投手としては2度目の右肘手術を乗り越えて14試合に登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2・87、62奪三振。オフには3年連続4度目のMVPを受賞した。

ポストシーズンでも二刀流で躍動。打者としては8本塁打、14打点をマーク。投げても4試合に登板し、2勝を上げる活躍を見せた。なかでも印象深いのはブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦での3本塁打＆10奪三振。「1番・投手兼指名打者」で先発マウンドに上がると、7回途中まで投げて10奪三振で無失点。打撃では3打席連続本塁打を放ち、投打二刀流で規格外の結果を残した。

大谷が「Top 100 Right Now」に選出されたのは5年連続7度目。10年総額7億ドル（当時1014億円）でドジャースと契約し、メジャー史上初となる「50-50」の偉業を達成するなど活躍した昨年も1位に選ばれており、2年連続4度目の栄誉となった。（Full-Count編集部）