º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢ÉüÏ©¡Ö8¶è¡×¤ÇÎÏÁö¤·¤¿¶ðß·Âç³Ø4Ç¯¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¡£22Æü¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¾å°ËÆá·´Ì§ÎØÄ®¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì§ÎØÄ®Ìò¾ì¤Ç¤ª¤è¤½50¿Í¤Î¿¦°÷¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶ðß·Âç³Ø¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÉüÏ©¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢8¶è¤òÎÏÁö¡£¥Áー¥à¤ÎÁí¹ç6°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ðß·Âç³Ø »³ÀîÂóÇÏÁª¼ê
¡Ö¤³¤ÎÌ§ÎØÄ®¤ÇÎ¦¾å¤Ë½Ð²ñ¤¤¤³¤³¤ÇÎý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¾¯¤·¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Âç³Ø4Ç¯´Ö¤ÇÁ´¹ñ¶è¤ÎÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»³ÀîÁª¼ê¡£Â´¶È¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åù¤ÇÁö¤Ã¤ÆÌ§ÎØÄ®¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ô¸µ¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×