去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、警察は元交際相手の28歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。茨城県水戸警察署から中継です。

捜査本部が置かれている水戸警察署の前からお伝えします。逮捕された男は、今、こちらで事情聴取を受けているものとみられます。

21日朝早くに殺人の疑いで逮捕されたのは、茨城県城里町に住む大内拓実容疑者（28）です。

警察によりますと、大内容疑者は去年12月31日、水戸市に住む小松本遥さんの頭を鈍器で殴り、首を刃物で刺すなどして、殺害した疑いがもたれています。

大内容疑者は、小松本さんと2024年に交際していたということですが、調べに対し、「事実無根で何も知りません」と容疑を否認しているということです。

小松本さんは、事件4日前の先月27日、水戸警察署へ匿名で電話をかけ、元交際相手からのストーカー被害について、相談先を尋ねていたということです。