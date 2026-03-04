水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、女性の車のナンバープレートに位置情報がわかる発信機が貼り付けられていたことがわかりました。【映像】連行される容疑者（現場の様子も）大内拓実容疑者（28）は去年12月、元交際相手の小松本遥さん（31）の車に発信機をつけるなどストーカー行為をした疑いが持たれています。大内容疑者は去年の大晦日に帰宅した小松本さんを殺害したとして逮捕・起訴されています。その後