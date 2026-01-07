茨城県水戸市の自宅アパートで昨年大晦日の夜、ネイリストの小松本遥さん（31）が刃物などで殺害されてから1週間が経つ。血まみれの着衣には犯人のものとみられる髪の毛や皮膚片が付着しており、茨城県警水戸署捜査本部は、玄関先で襲われた小松本さんが激しく抵抗した際に付着したとみて微物を採取、鑑定用資料として保管して調べを進めている。 〈画像〉「細身のキレイな方」浴衣の後ろ姿、小松本さんの写真と、事件現場