「エグいって！」日本代表DF鈴木淳之介、“強烈タックル”炸裂→相手選手を軽く吹っ飛ばす「すげえw」“神ディフェンス”にスタジアム大歓声
【UEFAチャンピオンズリーグ】コペンハーゲン 1−1 ナポリ（日本時間1月21日／パルケン・スタジアム）
コペンハーゲンに所属する日本代表DFの鈴木淳之介が、スタジアムのファンを熱狂させる好守備を見せた。相手のカウンターを阻むスライディングにファンたちも歓喜している。
コペンハーゲンは日本時間1月21日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第7節でナポリと対戦。鈴木は4バックの左センターバックとして先発出場した。
序盤から主導権を握られるコペンハーゲン。6分には中盤のパスが繋がらずにカウンターを浴びる。ボールを回収したMFアントニオ・ベルガラにハーフウェイラインを抜け出され、2対2の状況となった。すると鈴木が対応。ベルガラのドリブルを追いかけ、FWラスムス・ホイルンドへのパスを狙った瞬間にスライディングでボールを刈り取ったのだ。
相手のカウンターを止める好守備に、現地のサポーターたちも大歓声。SNSのファンたちも「すげえw」「淳之介ナイスタックル」「鈴木淳之介エグいって！」「淡々とプレーw」「年齢と反してベテランすぎる」「めっちゃ良い守備」「セリエAにも確実にバレる」など、称賛するコメントを残している。
この日の鈴木は、チームが退場者を出してからは3バックの左ストッパーとしてプレー。さらに試合終盤には右のウイングバックに入るなど、3つのポジションを務める戦術的な柔軟性を見せて勝ち点1の獲得に貢献。チームは勝ち点8に伸ばし、ノックアウトフェーズプレーオフ進出圏内となる24位に位置している。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）