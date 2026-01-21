【UEFAチャンピオンズリーグ】コペンハーゲン 1−1 ナポリ（日本時間1月21日／パルケン・スタジアム）

【映像】鈴木淳之介、“強烈タックル”を仕掛ける瞬間

コペンハーゲンに所属する日本代表DFの鈴木淳之介が、スタジアムのファンを熱狂させる好守備を見せた。相手のカウンターを阻むスライディングにファンたちも歓喜している。

コペンハーゲンは日本時間1月21日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第7節でナポリと対戦。鈴木は4バックの左センターバックとして先発出場した。

序盤から主導権を握られるコペンハーゲン。6分には中盤のパスが繋がらずにカウンターを浴びる。ボールを回収したMFアントニオ・ベルガラにハーフウェイラインを抜け出され、2対2の状況となった。すると鈴木が対応。ベルガラのドリブルを追いかけ、FWラスムス・ホイルンドへのパスを狙った瞬間にスライディングでボールを刈り取ったのだ。

相手のカウンターを止める好守備に、現地のサポーターたちも大歓声。SNSのファンたちも「すげえw」「淳之介ナイスタックル」「鈴木淳之介エグいって！」「淡々とプレーw」「年齢と反してベテランすぎる」「めっちゃ良い守備」「セリエAにも確実にバレる」など、称賛するコメントを残している。

この日の鈴木は、チームが退場者を出してからは3バックの左ストッパーとしてプレー。さらに試合終盤には右のウイングバックに入るなど、3つのポジションを務める戦術的な柔軟性を見せて勝ち点1の獲得に貢献。チームは勝ち点8に伸ばし、ノックアウトフェーズプレーオフ進出圏内となる24位に位置している。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）