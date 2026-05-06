レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペの代理人が同選手への批判に反論した。5日、大手メディア『ESPN』が伝えている。エンバペは4月24日に行われたラ・リーガ第32節のベティス戦（△1−1）に先発出場したが、自ら交代を要求してピッチを後にすると、検査の結果、左足の半腱様筋の損傷が確認されたことが明らかになっており、それ以来欠場を余儀なくされている。しかし、負傷からの回復中のエンバペ