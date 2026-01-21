「スト6」新キャラ「アレックス」のゲームプレイトレーラーが1月22日8時より公開
【「アレックス」ゲームプレイトレーラー】 1月22日8時 公開予定
カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」における新キャラクター「アレックス」のゲームプレイトレーラーを1月22日8時にYouTubeにてプレミア公開する。
アレックスは「ストリートファイターIII」などシリーズ過去作も登場した、強力なプロレス技を武器に戦うパワー系ファイター。今作ではYear3追加キャラクター第3弾として、2026年春に登場する予定。
今回公開されるのはゲームプレイトレーラーとなっており、対戦における立ち回り、必殺技などのお披露目に期待がかかる。【『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー】
#スト6 Year3追加キャラクター第3弾👿#アレックス のゲームプレイトレーラー‼- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) January 20, 2026
1/22㊍ あさ8時にプレミア公開！お見逃しなく👀
下記プレミア公開ページ「通知を受け取る」をclick👉🖱️https://t.co/kbnz5VPRhs pic.twitter.com/17MjpyhIgF
(C)CAPCOM