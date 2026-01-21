【「アレックス」ゲームプレイトレーラー】 1月22日8時 公開予定

カプコンは、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」における新キャラクター「アレックス」のゲームプレイトレーラーを1月22日8時にYouTubeにてプレミア公開する。

アレックスは「ストリートファイターIII」などシリーズ過去作も登場した、強力なプロレス技を武器に戦うパワー系ファイター。今作ではYear3追加キャラクター第3弾として、2026年春に登場する予定。

今回公開されるのはゲームプレイトレーラーとなっており、対戦における立ち回り、必殺技などのお披露目に期待がかかる。

【『ストリートファイター6』アレックス（Alex）ゲームプレイトレーラー】

