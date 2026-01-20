スマホが“衝撃感知”して自動通報…男女3人搭乗の「遊覧ヘリ」行方不明　機体の一部発見か　2年前にも不時着事故　熊本・阿蘇市

熊本・阿蘇市で男女3人が乗っていたとみられる遊覧ヘリの行方が分からなくなっている。

スマートフォンが衝撃感知

熊本・阿蘇市で、男女3人が乗っているとみられる遊覧ヘリコプターが行方不明となっている。

記者リポート：

ヘリが消息を絶ったとみられる場所付近を、消防と警察が捜索しています。

異常事態が明らかになったのは20日午前11時過ぎのことだった。

ヘリに乗っていた人のスマートフォンが衝撃を感知し、消防に自動通報したのだ。

ヘリコプターの運航会社によると、乗っていたのは60代の男性パイロットと台湾から来た観光客の40代男性と30代女性の合わせて3人。

阿蘇市内にある動物園「阿蘇カドリー・ドミニオン」を午前11時に出発し、阿蘇中岳などを巡り、10分間ほどで戻る予定だった。しかし、予定時刻になっても戻らなかったという。

ヘリからの緊急信号を受けた運行会社は、別の機体で周辺を捜索に向かったが、発見できなかった。

この運行会社は、2024年にも阿蘇の遊覧ヘリコプターが不時着し、3人が重傷を負う事故を起こしている。

今回行方が分からなくなったヘリは、飛行前点検や20日の1回目と2回目の飛行では異常が無かったため、3回目の遊覧飛行に向かったという。

また、60代の男性パイロットも操縦歴10年以上で体調不良などもなかったという。

火口付近に機体の一部か

警察や消防、さらに航空自衛隊が地上と空から機体の捜索したところ、午後４時ごろ、

捜索中のヘリコプターが火口付近で機体の後方部分とみられるものを発見したという。

（「イット！」1月20日放送より）