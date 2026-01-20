「ヘリコプターの機体のようなもの」発見か 今日（20日）午前11時4分ごろ、熊本県阿蘇市の動物園「カドリー・ドミニオン」の遊覧用ヘリコプターの行方が分からなくなりました。 【写真を見る】火口付近を飛ぶヘリコプター 熊本県警によりますと、20日午後4時10分ごろ、阿蘇中岳の第一火口周辺の北側で、県警ヘリが「ヘリコプターの機体のようなもの」を上空から目視で確認したということです。