（東京中央社）台湾人の乗客2人を乗せた遊覧ヘリコプターが20日、熊本県阿蘇市の阿蘇山山頂付近で消息を絶った。駐福岡弁事処（総領事館に相当）の陳銘俊（ちんめいしゅん）処長によれば、すでに携帯電話の位置情報から、行方不明のヘリの場所を把握しているとしつつ、濃霧で近づくことができず、天候や火山ガスの状況をみて許可が下り次第、捜索活動が開始されると説明した。陳氏によれば、事案発生直後に熊本県の木村敬知事から