かつやが「親子丼×ロースカツ」の衝撃メニューを期間限定で提供中！ 鶏とかつおの風味が効いた出汁と、サクサクのカツを同時に食らう豪快な一杯
2026年は“ウマ飯”で駆け抜ける！かつや新作は「親子丼×ロースカツ」のボリューム満点メニュー
とんかつ専門店「かつや」が1月16日より『出汁醤油ロースカツ on the 親子丼』の販売を開始しました。
メインとなるのは、出汁の効いた親子丼にサクサクのロースカツを豪快に乗せた一杯。
カツのサイズが80gの「梅」（税込979円/券売機店舗：税込980円）と120gの「竹」（税込1089円/券売機店舗：税込1090円）を用意。
さらに、ご飯とおかずを別々に楽しめる『出汁醤油カツ on the 親子鍋定食』もラインナップされ、それぞれカツのサイズを80gの「梅」（税込1089円/券売機店舗：税込1090円）と120gの「竹」（税込1199円/券売機店舗：税込1200円）から選べます。
テイクアウトも見逃せない、新年のスタートダッシュにぴったりな“全力飯”の全貌をお届けします。
【ウマさ全力】新年の走り出しはかつやの「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」で！
ウマ年！ウマ飯！全力飯！！！2026年1月16日(金)販売開始。
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代⽥区/代表：⼤内 勇⼀)は、国内「かつや」にて「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」「出汁醤油カツ on the 親子鍋定食」を2026年1月16日(金)より期間限定で販売を開始いたします。
かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/
ウマ年！ウマ飯！全力飯！！！
かつやの2026年一発目の期間限定メニューは、親子丼の上にロースカツをのせた、その名の通り『出汁醤油ロースカツ on the 親子丼』です。
2026年は午(ウマ)年。新年のスタートに合わせ、お腹いっぱい食べて2026年を駆け抜けてほしいという想いを込め、”ウマさ”と食べ応えで新年の走り出しにふさわしい一杯に仕立てました。
■親子丼の上にロースカツ「のせカツ丼」
鶏の旨みとかつおの風味が溶け込んだ割り下で仕立てた親子丼の上に、サクサクに揚げたロースカツを豪快にのせました。
ロースカツには特製の甘口出汁醤油をかけ、出汁のしみたふんわり玉子、ぷりっとした鶏肉、香ばしいロースカツを一緒に頬張る、ボリューム満点の”全力飯。”です。
さらに、ご飯のおかずとして定食スタイルで楽しめる『出汁醤油カツ on the 親子鍋定食』も登場します。
いずれもロースカツが80gの「梅」と120gの「竹」の2種類をご用意しました。ほどよく走り出したい日も、しっかり駆け抜けたい日も。お腹の空き具合に合わせてお選びいただけます。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！
『出汁醤油ロースカツ on the 親子丼』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。
ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。
商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。
【店内メニュー】
■出汁醤油カツ on the 親子丼(梅)
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
■出汁醤油カツ on the 親子丼(竹)
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
■出汁醤油カツ on the 親子鍋定食(梅)
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
■出汁醤油カツ on the 親子鍋定食(竹)
通常店舗：1,090円(税込1,199円)/券売機店舗：税込1,200円
【テイクアウトメニュー】
■出汁醤油カツ on the 親子丼弁当(梅)
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
■出汁醤油カツ on the 親子丼弁当(竹)
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
■その他メニュー
かつやアプリについて
■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに
「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。
アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。
紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。
また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。
App Store
iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781
Google Play
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja
※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。
販売概要
販売期間 2026年1月16日(金)
※食材がなくなり次第、販売終了いたします。
※店舗により価格が異なる場合がございます。
販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く
販売時間 各店舗の営業時間
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01
とんかつ専門店「かつや」について
とんかつ専⾨店「かつや」は1998年8⽉、神奈川県相模原市に１号店を開店いたしました。
創業からのこだわりとして、「とんかつ」に使⽤している北⽶（カナダ・アメリカ）産の豚⾁は、加⼯⼯場から店舗に到着するまで、約4週間熟成されたチルド状態で納品され、店舗で1枚ずつ丁寧に⾐付けしております。
定番メニューの「カツ丼(梅)80gロース」は620円(税込682円)。定⾷メニューで⼈気の、サクサクな⾐とやわらかなお⾁を味わえる「ロースカツ定⾷ 120gロース」は830円(税込913円)と、お⼿頃価格で「とんかつ」を楽しめます。
なお、「かつや」では、店内でのお⾷事だけでなくお持ち帰りのお弁当やとん汁、おかずのみでもご利⽤可能です。
ご⾃宅でゆっくりとお⾷事されたい時や、今⽇のおかずにもう⼀品！という時にはぜひ、お気軽にレジにてご注⽂ください。
ネット注文やお電話でのご予約で、店舗での待ち時間を短縮しお持ち帰りできます。
これからも、とんかつ専⾨店「かつや」は、お客さまにご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。
【公式アカウント/サイト】
●X(旧Twitter)
https://twitter.com/katsuya__corp
●Instagram
https://www.instagram.com/katsuya__corp/
●facebook
https://www.facebook.com/katsuyaofficial/
●公式サイト
https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/
アークランドサービスホールディングス(株)について
アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。
商号：アークランドサービスホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 坂本守孝
所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階
創業：1993年3月2日
事業内容：外食事業
資本金：1,932百万円
URL：https://www.arclandservice.co.jp/