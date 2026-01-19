かつやが「親子丼×ロースカツ」の衝撃メニューを期間限定で提供中！ 鶏とかつおの風味が効いた出汁と、サクサクのカツを同時に食らう豪快な一杯

2026年は“ウマ飯”で駆け抜ける！かつや新作は「親子丼×ロースカツ」のボリューム満点メニュー

とんかつ専門店「かつや」が1月16日より『出汁醤油ロースカツ on the 親子丼』の販売を開始しました。

メインとなるのは、出汁の効いた親子丼にサクサクのロースカツを豪快に乗せた一杯。

カツのサイズが80gの「梅」（税込979円/券売機店舗：税込980円）と120gの「竹」（税込1089円/券売機店舗：税込1090円）を用意。

さらに、ご飯とおかずを別々に楽しめる『出汁醤油カツ on the 親子鍋定食』もラインナップされ、それぞれカツのサイズを80gの「梅」（税込1089円/券売機店舗：税込1090円）と120gの「竹」（税込1199円/券売機店舗：税込1200円）から選べます。

テイクアウトも見逃せない、新年のスタートダッシュにぴったりな“全力飯”の全貌をお届けします。

（以下、ニュースリリースより）

【ウマさ全力】新年の走り出しはかつやの「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」で！

ウマ年！ウマ飯！全力飯！！！2026年1月16日(金)販売開始。

アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代⽥区/代表：⼤内 勇⼀)は、国内「かつや」にて「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」「出汁醤油カツ on the 親子鍋定食」を2026年1月16日(金)より期間限定で販売を開始いたします。

かつや公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/katsuya/

ウマ年！ウマ飯！全力飯！！！

かつやの2026年一発目の期間限定メニューは、親子丼の上にロースカツをのせた、その名の通り『出汁醤油ロースカツ on the 親子丼』です。

2026年は午(ウマ)年。新年のスタートに合わせ、お腹いっぱい食べて2026年を駆け抜けてほしいという想いを込め、”ウマさ”と食べ応えで新年の走り出しにふさわしい一杯に仕立てました。

■親子丼の上にロースカツ「のせカツ丼」

鶏の旨みとかつおの風味が溶け込んだ割り下で仕立てた親子丼の上に、サクサクに揚げたロースカツを豪快にのせました。

ロースカツには特製の甘口出汁醤油をかけ、出汁のしみたふんわり玉子、ぷりっとした鶏肉、香ばしいロースカツを一緒に頬張る、ボリューム満点の”全力飯。”です。

さらに、ご飯のおかずとして定食スタイルで楽しめる『出汁醤油カツ on the 親子鍋定食』も登場します。

いずれもロースカツが80gの「梅」と120gの「竹」の2種類をご用意しました。ほどよく走り出したい日も、しっかり駆け抜けたい日も。お腹の空き具合に合わせてお選びいただけます。

■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！

『出汁醤油ロースカツ on the 親子丼』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。

ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。

商品概要

※⼀部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

【店内メニュー】

■出汁醤油カツ on the 親子丼(梅)

通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円

■出汁醤油カツ on the 親子丼(竹)

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

■出汁醤油カツ on the 親子鍋定食(梅)

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

■出汁醤油カツ on the 親子鍋定食(竹)

通常店舗：1,090円(税込1,199円)/券売機店舗：税込1,200円

【テイクアウトメニュー】

■出汁醤油カツ on the 親子丼弁当(梅)

通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円

■出汁醤油カツ on the 親子丼弁当(竹)

通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円

■その他メニュー

かつやアプリについて

■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに

「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。

アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。

紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。

App Store

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781

Google Play

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja

※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。

販売概要

販売期間 2026年1月16日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「かつや」※⼀部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01