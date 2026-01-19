社交ダンスの世界を舞台に、性格も特徴も全く真逆の2人の逸材ダンサーを描いた漫画『10DANCE』（井上佐藤／講談社）。社交ダンス界の帝王と呼ばれる、スタンダード部門で世界トップの実力を持つ杉木信也と、キューバ出身で独特の感性を身体に宿すラテン部門日本王者の鈴木信也。互いへの強烈な拘りがやがて愛へと発展する、そんなBL要素も含まれた怪作である。

【画像】『10DANCE』原作大重版 作者・井上佐藤の喜びの声

2025年12月18日にはNetflixで実写映画が配信開始。躍動感溢れるラテンダンサー鈴木信也役を竹内涼真、日本社交ダンス界の至宝、杉木信也役を町田啓太がそれぞれ務める。互いに社交ダンスは未経験ながら、漫画の世界を完全再現すべく、数ヶ月にわたりダンスの特訓を行い、見事に映画の中に2人のダンサーが息づく圧巻のクオリティーで再現されている。

世界でもっとも有名な社交ダンス会場のひとつ、ブラックプール・タワー・ボールルーム（Blackpool Tower Ballroom）で撮影が行われたこともダンスファンにとっては見逃せないポイントだろう。配信初週に世界第4位にランクインするなど、日本国内は勿論、世界からも大きな注目を集めている本作の魅力に触れていきたい。

■最強の感性を持つ男と精緻極まる帝王の邂逅

作品タイトルでもある10ダンスとは、スタンダード5種目、ラテン5種目、計10種目すべてを踊り、総合力を競う過酷な競技だ。優雅さ・構築美が求められるスタンダードに対して情熱・瞬発力・個性が問われるラテン。それはそのまま主人公の2人、杉木と鈴木の特徴を表している。

作品冒頭では、スタンダード部門世界2位の実績を持つ杉木が鈴木を練習に誘い、互いが互いの得意なダンスを教え合い高めあうことを提案をする。ここから、それまで交わらなかった筈の2人の世界が交わっていく。

時に思想のぶつかり合いから、相容れず距離を取ることもあったが、気が付けば常に頭の中にあるのは相手のことばかり。苦しくなる程ダンスという競技を愛している2人がその情熱、感情の全てをぶつけ合う姿が美しく、時に見る者の胸を締め付けてくるのだ。 ■ヒットの要因を考察～対極の2人が魅せる愛情表現に射抜かれる

Netflixでの実写映画化が人気に火をつけたことは疑いようがないが、何故ここまでのヒットを誇ったのかについても考察したい。

まず主演の2人、プロダンサーを演じる町田啓太と竹内涼真の迫真のダンスの素晴らしさは言うまでもない。さらには深夜の教室で行われる2人だけのレッスンシーンや、互いの感情が一気に高まり合う電車内でのシーンなど、原作のBL要素が絶妙な塩梅で盛り込まれている所も人気の要因だろう。

手を取るだけで相手が何を考えているかが分かる域にまで通じ合う2人。感情の高まりが表情はもちろん、息づかいや指先からも映像を通して伝わってくるのだ。

魂レベルで人を好きになることは最早、性別を超えた愛の究極系なのだと納得させられるだけのエネルギーを浴びせられる、そんな稀有な体験がここまでの反響に繋がったのではないだろうか。気づけばずっと2人の所作に魅せられている自分が居ることに気付くだろう。

日本国内だけでも100万人を超えると言われる社交ダンスの競技人口。ただ、大多数にとっては未知の領域であったに違いないこの世界の魅惑の扉が開かれた。最早、BL作品というだけでは到底表現できない。視線1つ、指先に至るまで官能的で、細部にまでダンスへの情熱がほとばしった美しい作品なのである。

映画の影響もあり、原作漫画も全巻に重版がかかる程人気を博している。映画を観て衝動に駆られたその手を、次はぜひ原作にも伸ばして欲しいものだ。劇中の言葉を借りれば、ダンスとは「愛をもって完成する」。全てを解放し、互いを高め合い、愛で繋がった杉木と鈴木が放つダンスシーンをその目に焼き付けてほしい。

（文=もり氏）