洗練された造形美を引き立てる新色採用

ヤマハは、同社のフラッグシップスーパースポーツモデル「YZF-R1 ABS」のカラーリングを新たにし、2026年4月17日より発売します。

これに先立ち、ヤマハ発動機創立70周年を記念した限定モデル「70th Anniversary Edition」を、2026年1月30日に200台限定でリリースします。

YZF-R1は、1998年に欧州仕様が発売されて以来、スーパースポーツのカテゴリーをリードしてきたヤマハの代表的なモデルです。

搭載されるエンジンは、排気量997ccの水冷4ストロークDOHC直列4気筒で、クロスプレーン型クランクシャフトを備えています。その性能は、最高出力147kW（200PS）を1万3500rpmで、最大トルク113N・m（11.5kgf・m）を1万1500rpmで発揮します。

今回採用された新しいカラーリングは、ヤマハのレーシングイメージを強く打ち出した“ブルー”です。このカラーは、レースでの活躍を思い起こさせ、マシンのパフォーマンスをダイレクトに感じさせます。ボディサイドにあるモデルロゴの下部と、クリア塗装が施されたカーボン製ウイングレットの縁には、アクセントとしてシアンのラインが入れられ、その造形美を一層引き立てています。

200台限定で販売される「70th Anniversary Edition」は、2025年に創立70周年を迎えたヤマハ発動機の歴史を体現する特別なカラーが施されています。このグラフィックは、1964年にヤマハ初の250cc世界チャンピオンマシンとなった「RD56」が採用していた“白地に赤のライン”が入ったカウルのイメージからインスピレーションを受けています。1955年の創立以来、ヤマハがレースと共に歩んできた歴史を象徴するモデルです。

また、カーボン素材の軽量カウルなどを装備した上級モデルの「YZF-R1M」については、2026年モデルでのカラーリング変更はなく、従来からの“カーボン”が継続されます。このカラーはカーボン素材とブラックを基調としており、アルミ製の燃料タンクにはバフ研磨後にクリア塗装を施すことで、素材の質感を際立たせた仕上げとなっています。

YZF-R1シリーズのメーカー希望小売価格（消費税込）は、スタンダードモデルの「YZF-R1 ABS」が253万円、「70th Anniversary Edition」が264万円、上級モデルの「YZF-R1M」が334万4000円です。