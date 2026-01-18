「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）

ＮＨＫ中継でのある場面が反響を呼んだ。

この日は相撲の合間に「相撲文化が根付く街 両国探訪」と題し、両国の各所から中継が挟み込まれた。力士御用達の大きなサイズを扱う衣料品店が紹介され、元幕内天鎧鵬とアナウンサーがリポート。天鎧鵬も「ライオン堂」と店名を連呼していたが、解説の中村親方も「ライオン堂」と口にしたが、アナウンサーが「あまりお店ですので。ごめんなさい」と注意。中村親方も「衣料品店で買ってましたね」と言い直した。

ＳＮＳなどでは「中継先からライオン堂連呼しすぎて大丈夫かなって思ってたら、中村親方だけ注意されてかわいそう」、「別にいいじゃん、『ライオン堂』ってもうテレビに映ってるのに」、「名前映してたのに言うのダメなんだ」、「紹介しておきながら名前はダメと」と騒然。直後に中継の中でＮＨＫのアプリである「ＮＨＫ ＯＮＥ」を紹介しており、「ライオン堂はダメなのにＯＮＥはいいのか」、「そのくせＮＨＫ ＯＮＥは手厚く紹介」と厳しい声も上がっていた。