【京成杯】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『新馬組、前走2,000mの1勝クラスで1着、100%！エピファネイア産駒』



【動画】京成杯（GIII）とみチョイ｜https://youtu.be/g5CGQTFbjBs

テレビ東京・冨田有紀アナから『第66回京成杯（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

■第66回京成杯（GIII）枠順

2026年1月18日（日）1回中山7日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ブラックハヤテ（牡3 丹内祐次）

2-2 ポッドクロス（牡3 大久保友雅）

2-3 ステラスペース（牡3 武藤雅）

3-4 グリーンエナジー（牡3 戸崎圭太）

3-5 ショウグンマサムネ（牡3 荻野極）

4-6 アッカン（牡3 池添謙一）

4-7 アメテュストス（牡3 津村明秀）

5-8 パラディオン（牡3 西塚洸二）

5-9 タイダルロック（牡3 三浦皇成）

6-10 ジーネキング（牡3 斎藤新）

6-11 マテンロウゲイル（牡3 横山和生）

7-12 ソラネルマン（牡3 C.ルメール）

7-13 ポルフュロゲネトス（牡3 横山武史）

8-14 エリプティクカーブ（牡3 菅原明良）

8-15 アクセス（牡3 北村友一）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

