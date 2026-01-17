「コンビニおにぎり」がいよいよ「200円の壁」突破で消費者困惑…米価格とともに「値上げ」が止まらない理由

ワンコインで買えたのも今は昔

おにぎり買って仕事に行くか…エッ、213円？？

昨年12月のある日、実際に都内のコンビニで筆者が感じたことである。電車内でXを開き、「おにぎり 高い」で検索すると、同じようにコンビニのおにぎりの価格高騰を嘆くポストが数多く見つかった。

「おにぎり」が何どきにも日本人の「国民食」であることに違いない。遠足、部活、職場、どこにもおにぎりは手軽な主食だ。一方で、コンビニのパンやサンドイッチに比べて脂質が少なく、ダイエットやトレーニングの際にカロリーや栄養素を「計算しやすい」食事として見直されている側面もあるだろう。

ただ、消費者の肌感としては、コンビニのおにぎり1個といってもせいぜい130〜150円、できればワンコインで買いたいというのが本音だ。事実、数年前まではそうだったはずだし、もっと前は100円でお釣りが来ることもあったはずだ。だが、現状は店頭に並ぶおにぎりの多くが200円前後になっている。コンビニ各社が「おにぎり100円セール」を頻発していた時代は遠い記憶のことである。

森羅万象が値上げの時代である。それでも、「コンビニおにぎりは高級品なので買えません」という世の中になるのはツラい。さしあたってコンビニ主要3社のスタンダードなおにぎりの価格を比較してみた。なお価格は12月11日現在、各サイトに掲示されているものを端数切り捨てしたものであり、店頭価格とは異なる可能性もあることをご了承いただきたい（一部地域限定販売のラインナップあり）。

梅

セブン-イレブン：税込213円（味付海苔 炭火焼紅しゃけ）

ファミリーマート：税込198円（手巻 紀州南高梅）

ローソン：税込184円(手巻 熟成紀州南高梅)

おかか

セブン-イレブン：税込178円（味付のり おかか）

ファミリーマート：税込170円(味付海苔 おかか)

ローソン：税込184円（味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか）

明太子

セブン-イレブン：税込213円（具たっぷり辛子明太子）

ファミリーマート：税込235円（手巻 辛子明太子）

ローソン：税込221円（手巻おにぎり 熟成辛子明太子）

しゃけ

セブン-イレブン：税込213円（味付海苔 炭火焼紅しゃけ）

ファミリーマート：税込235円（手巻 紅しゃけ）

ローソン：税込221円（手巻おにぎり 炙り熟成紅鮭）

昆布

セブン-イレブン：税込178円（手巻おにぎり 北海道産昆布）

ファミリーマート：税込198円（手巻 真昆布）

ローソン：税込184円（手巻おにぎり 北海道産日高昆布）

おにぎり「200円の壁」問題

大きさや製法に違いがあるため一概には言えないものの、コンビニ各社のおにぎりは200円あたりを軸に価格設定を行なっていることがわかる。「3つで300円」の感覚でレジに持っていくと、500円玉一枚では払えないお会計になってしまうご時世なのだ。

総務省統計局の小売物価統計調査によると、2025年10月の米5kgの販売価格は4909円。米一袋5000円時代に突入している。2024年1月には2168円だったことを考えると、その急騰ぶりが恐ろしい。

ちなみに米5kgを炊くと約11kgになり、コンビニサイズ（100g）のおにぎりが110個できる。「すっぴん」のおにぎりを自前でこしらえても、1個あたり約44円かかる計算だ。

徒にコンビニ各社の「値上げ合戦」を腐すつもりはない。米を炊き、おにぎり2-3個に入れるだけの具材をスーパーで購入して調理し、朝の忙しいときに自分で握ってラップに包む、炊飯器の釜や菜箸などを洗う、そういった労力と天秤にかければ、「200円」という金額は決して法外な金額ではなく、むしろコスパ優勢なのでは、と思うときさえある。

とはいえ、いち消費者心理として、「おにぎり200円」にはひとつの壁があるように感じてしまう。外食産業でいえば、ラーメン業界にいわゆる「1000円の壁」がある。1000円を超えると客足が遠のくというものであり、天下一品や町田商店など大手ラーメンチェーンは、ベースグレードのラーメンを1000円以下に収めるよう腐心している。それと比較すれば、「おにぎりはできれば一個200円以内で済ませたい」、つまり「200円の壁」があるのではないか。

できるだけ安く済ませたい消費者心理を知ってか知らずか、ここ数年小売業界で顕著になった「プレミアム化」。おにぎりにもその波が押し寄せているのだろう、コンビニ各社は高価格帯のおにぎりを投入している。セブン-イレブンの「相盛 紅しゃけとすじこ」（367円）、ファミリーマート「SPAM®むすび 明太子マヨネーズ」（395円）、ローソンの「具！おにぎりまるで海老天丼」（354円）がその一例だ。

おにぎりが高価格帯になると、他ジャンルのファストフードへ客が流れてしまうのではないか、と懸念してしまう。ちなみにマクドナルドのハンバーガーは190円、はなまるうどんのかけうどんは360円、すき家の牛丼（ミニ）は390円だ。またXでは「おにぎり二個買うより回転寿司で4皿食べる方がコスパいい」というライフハック的な投稿もちらほら見受けられる。

「海苔」の値上げが深刻に

蛇足だが、個人的に衝撃だったのは、「すじこ」の顕著な値上げだ。すじこはいくらと似て非なるものだが、食卓では滅多に出ない、「よそ行き」の食事だった。それがコンビニで手軽に買えるとあって重宝していた。

調べてみると、2012年にセブン-イレブンが発売していた際には税込138円。記憶に違いはなかった。それが現在は税込210円（直巻おむすび 熟成すじこ醤油漬け、エリア限定）となり、海苔もいわゆる三角結びの海苔ではなく、腹巻きのような長方形に巻きつけられた海苔に変更されている。

総務省統計局の小売物価統計調査によると、干しのり（全形10枚入り）の全国平均価格は2025年569円から同年10月には636円と、11%以上も価格上昇している。2023年5月の394円から比較すると実に61%超の上昇だ。2023年からのりの主要産地で不作が深刻化している影響もあり、値上がりに拍車をかけている。

こうした状況で注目を集めているのが、「まいばすけっと」や都心部への進出が著しい「トライアルGO」などのディスカウント店のおにぎりだ。コンビニ各社の商品が200円に迫る中、150円以下の商品を多くラインナップしている。またミニストップも低コストな具材の採用やサイズを小さくするなどして低価格のおにぎりを販売し、新たな路線を開拓している。

新年を迎え各メディアの報道を見ていても、コメをはじめ物価高がすぐに穏やかになる気配はない。ここ数年の値上げ幅を見ていると、じき「おにぎり300円時代」が到来しても不思議ではない。目前にある「200円の壁」は、私たちの消費者の購買意欲にどう影響を与えていくのだろうか。

筆者連載をもっと読む：「まいばすけっと」は本当に「都民への罰」なのか…？むしろ「罪作り」ではある、と思ってしまったワケ

【こちらも読む】「まいばすけっと」は本当に「都民への罰」なのか…？むしろ「罪作り」ではある、と思ってしまったワケ