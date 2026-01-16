ホンダ、シンボルマークをリニューアル。より精悍な顔つきに
ちょっとツリ目のシャープ顔。
自動車メーカーのHonda（ホンダ）は1月13日、四輪事業のシンボルを2001年以来、26年ぶりに刷新することを発表しました。
Hマークは1963年に初めて登場し、その後数回のデザイン変更を経ながらも、同社の四輪事業のシンボルとして長年使用されてきました。
そもそもHマークは、日本の伝統楽器「三味線」をモチーフにしています。当時のデザイナーが、創業者の本田宗一郎氏にインスパイアされて創案したと言われています：
世の中には形は三つしかない。〇と△と口だよ。丸は円満、三角は革新を連想させるよな。四角は堅実な感じがするだろ。
企業の経営もそうなんだが、円満だけでは会社は潰れる。革新だけを追うのも危険だ。やはり基本は堅実、その上で時代の動きをよくみて、円満さや革新を上手に適量混ぜ合わせることが大事なんだ。
（Honda公式サイトより）
三味線の胴（タイコ）にように、「緊張感の中にもホッとできる安心感がある」という意味が、Hマークには込められているのだそうです。
今回発表されたマークには、「クルマづくりの出発点に立ち返り、ゼロから全く新しいEVを創造する」という、原点を超えて挑戦と進化を絶えず追い求める同社の企業姿勢が表れているとのこと。
新マークは次世代EVや2027年以降に投入予定の次世代ハイブリッド車、さらにユーザーとの接点である販売店やコミュニケーション展開、四輪モータースポーツなど、四輪事業全体のシンボルとして適用されていきます。
Source: Honda
危機を乗り越える力 ホンダF1を世界一に導いた技術者のどん底からの挑戦
1,760円
Amazonで見るPR