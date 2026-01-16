µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È12Áª¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¿ä¤¹¡Ö¿À¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¡Û
¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¿ä¤¹¡Ö¿À¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¡Û
¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬¡È¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¡É¤Î¿ä¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡õ¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é²ÈÅÅ¡¢ÈþÍÆµ¡´ï¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥â¥Î¡É¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡ª
¡ãPART 2¡ä
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÊÔ
1. ¼¡À¤Âå¥Þ¥¦¥¹¤ÇË×Æþ·¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÂÎ´¶
Logicool
¡ÖMX MASTER 4¡×¡Ê2Ëü1890±ß¡Ë
²ñ¼Ò°÷»þÂå¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëMX master¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ª »×¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÁàºî¤Ë½Ö»þ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢Excelºî¶È¤äÆ°²èÊÔ½¸»þ¤Ë²£¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¡Ê¤µ¤¬¤é¤´¤¦¤Á¤µ¤ó¡Ë
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹MX¥·¥ê¡¼¥º¤¬6Ç¯¿¶¤ê¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£ÆÃÄê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡É¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡É¤Ë¤è¤êË×Æþ·¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¡£ÀÅ²»¥¯¥ê¥Ã¥¯¤äÄ¶¹âÂ®¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£
2. ¥¹¥Þ¥Û¤â½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê¥Ò¡¼¥¿¡¼ÆâÂ¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
CIO
¡Ö¥Þ¥°¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼2¡×¡Ê6980±ß¡Ë
²ñµÄÁ°¤ËÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡¢²ñµÄ¸å¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Åß¾ì¤Ë³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÂæºÂ¤¬Qi2ÂÐ±þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¡¢1Âæ2Ìò¤Ê¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Ê¤µ¤¬¤é¤´¤¦¤Á¤µ¤ó¡Ë
°û¤ßÊª¤òÊÝ²¹¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢Qi2µ¬³Ê¤Î½¼ÅÅ´ï¤È¤·¤ÆºÇÂç15W¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
3. 7Âæ¤Îµ¡´ï¤¬Æ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡ª
¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÖAnker Nano Charging Station¡Ê7-in-1, 100W,´¬¼è¤ê¼° USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¡Ê9990±ß¡Ë
´¬¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÎ¾Ã¼¤ËÅëºÜ¡£½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤Æ¤¹¤°¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ë¤¢¤ë¤È»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÆñ¤Ê¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¡ª¡Ê¤µ¤¬¤é¤´¤¦¤Á¤µ¤ó¡Ë
ACº¹¹þ¸ý3¤Ä¡¢´¬¼è¤ê¼°USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë2ËÜ¡¢USB-C¥Ý¡¼¥È1¤Ä¡¢USB-A¥Ý¡¼¥È1¤Ä¤òÅëºÜ¤·¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤ÇºÇÂç7Âæ¤Îµ¡´ï¤¬Æ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç½¼ÅÅ¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤¬¤é¤´¤¦¤Á¤µ¤ó
Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹Àè¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äÊØÍø¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¡£Å°Äì¤·¤¿¾¦ÉÊ¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¿·È¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¡§¤µ¤¬¤é¤´¤¦¤Á
4. °µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤Î¶ÊÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º
¡ÖAlienware 34 240Hz QD-OLED ¥²¡¼¥ß¥ó¥° ¥â¥Ë¥¿¡¼ - AW3425DW¡×¡Ê12Ëü9800±ß¡Ë
Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÊÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç±ÇÁüÂÎ¸³¤¬°ìÊÑ¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤È³ê¤é¤«¤ÊÆ°¤¤¬Í»¹ç¤·¡¢±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤â²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë°ìÂæ¡Ê¤Õ¤ë¤Á¤µ¤ó¡Ë
ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ÈÍµ¡EL¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¿·¥Ñ¥Í¥ëQD-OLEDÅëºÜ¥â¥Ë¥¿¡¼¡£1800R¤Î¶ÊÌÌ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿§ÀºÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
5. 1Âæ4Ìò¤Î¾®·¿¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
HOTO
¡Ö4WAY¾®·¿¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼SE¡×¡Ê1Ëü780±ß¡Ë
µÛ°ú¡¦Á÷É÷¡¦¶õµ¤Æþ¤ì¡¦¶õµ¤È´¤¤Î4Ìò¤ò1Âæ¤Ç¤³¤Ê¤¹Â¿µ¡Ç½¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡£¥Ç¥¹¥¯ÁÝ½ü¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Êë¤é¤·¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¡Ê¤Õ¤ë¤Á¤µ¤ó¡Ë
1Ëü2000Pa¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤È30m¡¿ÉÃ¤Î¹âÂ®Á÷É÷¤Ç¡¢µÛ°ú¤È¿á¤Èô¤Ð¤·¤ò°ìÅÙ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½ÁÝ½ü¥Ä¡¼¥ë¡£PC¤ä²ÈÅÅ¡¢¼ÖÆâ¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Çµ¤·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
6. ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎËüÇ½¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
Kanto Audio
¡ÖORA¡×¡Ê4Ëü4800±ß¡Ë
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎãþÂÎ¤Ë¡¢ÌÀÎÆ¤Ê¹â²»¤È¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»¤ò¶Å½Ì¡£USB-CÀÜÂ³¤Ç¼ê·Ú¤ËPC¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¤Õ¤ë¤Á¤µ¤ó¡Ë
PC¤«¤é¹â²»¼Á¤Î²»¤ò°ú¤½Ð¤¹USB-C¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎBluetooth 5.0¡¢¥¢¥Ê¥í¥°µ¡´ïÍÑ¤ÎRCA¤È3¤Ä¤ÎÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼½ÐÎÏ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÄã²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Õ¤ë¤Á¤µ¤ó
¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTuber¡£PCµ¡´ï¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸¡¾Ú¤È¼ÂÂÎ¸³¤ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢Êë¤é¤·¤È»Å»ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤¹¤ë¼ÂÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¿®¡£YouTube¡§¤Õ¤ë¤Á¥¬¥¸¥§¥Ã¥È
7. 1¥Ú¡¼¥¸1ÉÃ¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¬²ÄÇ½¡ª
CZUR
¡ÖCZUR ET MAX¡×¡Ê14Ëü9050±ß¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹³°¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥·¡¼¥ë²½¡¢¿ÆÀÌ¤Î»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê±ÊÅÄ¥«¥ò¥ë¤µ¤ó¡Ë
1¥Ú¡¼¥¸¤¢¤¿¤ê1¡Á2ÉÃ¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¿·¥¹¥¥ã¥Ê¡¼¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¼«Æ°¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢300¥Ú¡¼¥¸¤ÎËÜ¤â10Ê¬Äø¤Ç¥Ç¡¼¥¿²½¤Ç¤¤ë¡£3800Ëü²èÁÇ¡¢²òÁüÅÙ410dpi¤Î¹â²è¼Á¤âÌ¥ÎÏ¡£
8. ¥Ô¥¯¥»¥ë¥¢¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥È¥í¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
Divoom
¡ÖDitoo Pro¡×¡Ê1Ëü3600±ß¡Ë
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤À¤¬¼Â¤ÏÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¥Ô¥¯¥»¥ëÉ½¼¨¡£»ä¤Ï²û¤«¤·¤ÎFF¥É¥Ã¥È¥¥ã¥é¤Ë¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¯±Ç¤¨¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê±ÊÅÄ¥«¥ò¥ë¤µ¤ó¡Ë
¥Ô¥¯¥»¥ë¼Ì¿¿¤äGIF¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë16¡ß16¤ÎLED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¾®·¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£Bluetooth¡¢PC¤È¤ÎTYPE-CÀÜÂ³¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íSD¥«¡¼¥É¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤Ç²»³ÚºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£
±ÊÅÄ¥«¥ò¥ë¤µ¤ó
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È³Æ¼ï¡¢¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤Ë¼«¤é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Î¤òÈ¯¿®¡£¶áÇ¯¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥²¡¼¥à¤â¿§¡¹Ä©Àï¤·Æü¡¹´¶Æ°Ãæ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¡Ê¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ËYouTube¡§±ÊÅÄ¥«¥ò¥ë
9. ¹â²òÁüÅÙ5K2K¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼
LG
¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼ LG UltraFine Display 40U990A-W 39.7¥¤¥ó¥Á 5K2K¡×¡Ê25Ëü2780±ß¡Ë
40¥¤¥ó¥Á¡¦¹â²òÁüÅÙ¤Î5K2K¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼ºÇ¿·ÈÇ¡£É½¼¨ÎÎ°è¡¦ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¯¡¢²÷Å¬¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê»Å»ö´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£Ä¶¹âÂ®¤ÊThuderbolt 5ÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡Ê¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ë
4K¤Î33¡ó²£Ä¹¤Ê5K2K¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É²èÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊóÎÌ¤Î½èÍý¤¬¤Ç¤¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Êºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£¡ÖNano IPS Black¡×¤Ë¤è¤êÃé¼Â¤Ê¿§¤È¿¼¤¤¹õ¤ÎÉ½¸½¤ò¼Â¸½¡£
10. ºÇ¿·¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥¤¥È¤Ç¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¾ÈÌÀÂÎ¸³
BenQ
¡ÖScreenBar Halo 2¡×¡Ê2Ëü6900±ß¡Ë
1Âæ¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ò¾È¤é¤·¥Ç¥¹¥¯ºî¶È¸úÎ¨¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡£¥Ç¥¹¥¯¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¾È¤é¤¹´ÖÀÜ¾ÈÌÀÍÑÅÓ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óUP¡Ê¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ë
3¥¾¡¼¥ó·¿¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÈÈóÂÐ¾Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¤¬¶Ñ°ì¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ò¾È¤é¤·¡¢²èÌÌ¤È¼þ°Ï¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤òºÇÅ¬²½¡£Ä¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤Ç¤âÌÜ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ê¥â¥³¥óÉÕ¤¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤ä¿§Ì£¤â¼«ºß¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¡£
¥Ë¥Î¤µ¤ó
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMONOTIVE¡×¤ò±¿±Ä¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÏiPhone¡¿iPad¡¿Mac¤Ç¸Ç¤á¤ëApple¿®¼Ô¡£ºÇ¿·¥Æ¥Ã¥¯¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥Ç¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥ª¥¿¥¯¡£YouTube¡§MONOTIVE
11. 24¼ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤³¤Î1ËÜ¤Ë
HOTO
¡ÖHOTO 24in1 ÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¡Ê3960±ß¡Ë
¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Æ¡Ö¤¢¡ª º£¥á¥¬¥Í¤Î¥Í¥¸²ó¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶É½êÅª¤Ê»ö¾ð¤Ë¤â¥´¥ê¥´¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÙ¿È¤ÊÁêËÀ¡£¥È¥ì¡¼¤ä¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈMAX ½ÅÊõ¤Ç¤¹¡Êshota¤µ¤ó¡Ë
°ìÈÌÅª¤Ê¥×¥é¥¹¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢Ï»³Ñ¥Ó¥Ã¥È¡¢»°³Ñ¤äÀ±·Á¤ÎU·¿¤Ê¤É¡¢S2¹ç¶â¹Ý¡¦¹ÅÅÙ60HRC¤Î´è¾æ¤ÊÂ¤¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥È24¼ï¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀºÌ©¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥Ú¥ó¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¡ÊMOMA¡ËÇ§ÄêÉÊ¡£
12. ¥Ç¥¹¥¯´Ä¶¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¹âÀÇ½¥É¥Ã¥¯
¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÖAnker Prime ¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê14-in-1, 8K, Thunderbolt 5¡Ë¡×¡Ê4Ëü9990±ß¡Ë
ºÇ¿·µ¬³ÊThunderbolt 5¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Anker½é¤Î¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÎäµÑµ¡Ç½¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÆ°ºî¤Î°ÂÄê´¶¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£¥Ç¥¹¥¯¤ÎÎ¢ÈÖÄ¹¤ËºÇÅ¬¡ª¡Êshota¤µ¤ó¡Ë
Thunderbolt 5¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç120Gbps¤ÎÄ¶¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤ä8K½ÐÎÏ¡¢140WµÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¡£·×14¥Ý¡¼¥È¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¹âÂ®¥Ç¡¼¥¿Å¾Á÷¤«¤é±ÇÁüÀ©ºî¤Þ¤Çºî¶È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤ë¹âÀÇ½¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£
shota¤µ¤ó
¥Ç¥¹¥¯¤È¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¥Ö¥í¥¬¡¼·óYouTuber¡£»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥â¥Î¤ä¿´ÃÏ¤è¤¤ºî¶È´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢²Ä°¦¤¤°¦Ç¤È¤È¤â¤ËÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ°²è¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÇÇ¤ò°¦¤Ç¤Æ¤ë¤Î¤ÏÆâ½ï¡Ë¡£YouTuber¡§shota/25ºÐ¤ÎÊÉ
>> 特集【インフルエンサーが推す「神ガジェット」】※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号108-109ページの記事をもとに構成しています
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅèÅÄºé´î¡¢ÀîÂ¼¤·¤è¤ê¡ä
