¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡ÛÈ±¤òÀÚ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ªÅ·Ìî¤Á¤è¤µ¤ó¤¬¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¤ËÅÐ¾ì
1·î16Æü ¸ø³«
¡¡ÇòÀô¼Ò¤Ï1·î16Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤Ë¤Æ¡¢Å·Ìî¤Á¤è¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡Ö¤Á¤è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢Å·Ìî¤Á¤è¤µ¤ó¤¬ÍÅ±ð¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿È±¤òÀÚ¤ê¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¸«¤»¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¡¢°áÁõ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Å·Ìî¤Á¤è¡¿ÇòÀô¼Ò¡¡»£±Æ¡¿Ãæ»³²íÊ¸