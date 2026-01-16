ÊÆ·³¤Î¼¡´ü¼çÎÏÀï¼Ö¤«!? ¸«¤¿ÌÜ¤Ï½¾Íè·¿¡¢Ãæ¿È¤ÏÊÌ¥â¥Î¡ÖºÇ¿·¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×¸ø³«¡ª¡Ö¤¨¡¢Ìµ¿ÍË¤Åã¤Ê¤Î¡©¡×
¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ç¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¸«¤»¤¿ÊÆÎ¦·³¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥È¥í¥¤¥È¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿··¿Àï¼ÖM1E3¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¾Î¤³¤½ÎòÂå¤Î¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï´ûÂ¸¤ÎM1A1¤äM1A2¤Î²þÎÉ·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÖÂÎ¡¦Ë¤Åã¤È¤â¤Ë°ì¿·¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´¤¯¤ÎÊÌ¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï·ÚÎÌ²½¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô¤ÎºÇ¿··¿M1A2 SEPv3¤Ï¡¢½ÅÎÌ¤¬70t¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÍ¢Á÷¤ä¶¶ÎÂ¤ÎÄÌ²á¤ËÀ©Ìó¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·M1E3¤Ï¡¢¿·Áõ¹Ãºà¤ÎÆ³Æþ¤ä¼ÖÆâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö½Å¤òÂçÉý¤ËÍÞÀ©¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆËÉ¸æÎÏ¤Ï°Ý»ý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤³¤½½¾Íè¤Î¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÊÑ²½¤Ï¡ÖÌµ¿ÍË¤Åã¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÏË¤ÅãÆâ¤Ë¤¤¤¿¾è°÷¤ò¡¢¼ÖÂÎÁ°´ó¤ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¶¯¸Ç¤ÊÊÝ¸î¥«¥×¥»¥ë¡Ê¾è°÷¼¼¡Ë¤Ø½¸ÃæÇÛÃÖ¡£¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤ÈÀ¸Â¸À¤Î¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÁõÅ¶¼ê¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾è°÷¿ô¤Ï½¾Íè¤Î4Ì¾¤«¤é3Ì¾¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¼çË¤Ä¾²¼¤Î¼ÖÂÎÁ°ÌÌ¤Ë¤ÏÂç·¿¥Ï¥Ã¥Á¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¤Åã¸åÉô¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¬³äÀþ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤¬120mm¼çË¤ÍÑ¡Ö¼«Æ°ÁõÅ¶ÁõÃÖ¡×¤ÎÃÆÌô¸Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìµ¿ÍË¤Åã²½¤Ë¤è¤ëÀß·×¤Î¼«Í³ÅÙ¸þ¾å¤â¸²Ãø¤Ç¤¹¡£Ë¤Åã¾åÌÌÃæ±û¤Ë¤Ï±ó³ÖÁàºî¼°½ÆÅã¡ÊRWS¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¸Â¦¤Ë¤Ï¸ÇÄê¼°¥µ¥¤¥È¡¢±¦Â¦¤Ë¤ÏÁ´¼þÀû²ó¼°¤ÎÆÈÎ©¥µ¥¤¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¼°¥»¥ó¥µ¡¼¤äÊ£¿ô¤Î¥«¥á¥é¡¦¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»à³Ñ¤Î¤Ê¤¤Á´¼þ°Ï´Æ»ëÇ½ÎÏ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏM1E3¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¡×ÍÑ¤Î¿··¿¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·³ÍÑÊÑÂ®µ¡¤ÎÂç¼êSAPA¼Ò¤Ë¤è¤ë¡ÖACT1075¡×Á´¼«Æ°ÊÑÂ®µ¡¤Ç¡¢µöÍÆ²Ù½Å¤Ï55¡Á70t¤òÁÛÄê¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢·¿¼°ÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¡ÊCAT¡ËÀ½¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¥Ç¥È¥í¥¤¥È¥ª¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Î³«ËëÁ°¡¢2026Ç¯1·î6Æü¤Ë»öÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿ M1E3¤Î»îºî¼Ö±ÇÁü¤Î°ìÉô¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¡Ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎM1E3¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤Ï2022Ç¯¡¢µ»½Ñ¼Â¾Ú¼Ö¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹X¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ö¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢M1E3¤â¤³¤ì¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß¾õÂÖ¤ÇÅÅÁõ·Ï¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ä¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤ÎÄãÁû²»Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢±£Ì©À¤Ï·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹X¡×¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë¤è¤ë¼Í·â´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¡¢¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖËÉ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAPS¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬É¸½à¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢M1E3¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¤Îº×Åµ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î²øÊª¡×¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀìÌç²È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£