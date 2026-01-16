¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎºÎÍÑ¥Æ¥¹¥È¤ÇAI¥Ä¡¼¥ë¡ÖLilli¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤òÊ¬ÀÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤¬¡¢¿·¿ÍºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÇAI¥Ä¡¼¥ë¤Î»È¤¤Êý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCaseBasix¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Ï¿·Â´ºÎÍÑ¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Î°ìÉô¤Ç¡ÖAI¤ÎÍøÍÑÊýË¡¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CaseBasix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºÎÍÑ»î¸³¤ÎºÇ½ªÌÌÀÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Ï¼ÒÆâAI¥Ä¡¼¥ë¤Î¡ÖLilli¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢Lilli¤ò»È¤Ã¤Æ¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
CaseBasix¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤ÎAIÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î½ÐÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤ÆÌÀ³Î¤ÇÂÎ·ÏÅª¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£AI¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÅª¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤è¤ê¤â¡¢¶¨Ä´À¤È¿äÏÀÇ½ÎÏ¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿ÌÌÀÜ¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤ÏÄÌ¾ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ËÎà»÷¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¼ÁÌä¤ä¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤ò»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¾ðÊó¤ÎÃµº÷¡¢»×¹Í¤ÎÂÎ·Ï²½¡¢¤½¤·¤ÆÆ¶»¡¤ÎÀöÎý¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CaseBasix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸õÊä¼Ô¤ÏAI¤Ë¥¿¥¹¥¯¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤¿¤ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤ÏAI¤ò¡ÖÀ¸»ºÅª¤Ê»×¹Í¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¼ã¼ê¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¿äÏÀÆâÍÆ¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
CaseBasix¤Ï¡Ö½é´ü¤ÎÊó¹ð¤È¸õÊä¼Ô¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤ÎAIÌÌÀÜ¤Ç¤ÏAI¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢È½ÃÇ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤«¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢CaseBasix¤Ë¤è¤ë¤ÈAIÌÌÀÜ¤ÏÌäÂê²ò·è¡¢¹½Â¤²½»×¹Í¡¢¸Ä¿Í¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤È¶¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Microsoft¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤¬Copilot Studio¤ÎÁá´üÆ³Æþ´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ä¸«¹þ¤ßµÒ¤ÎÈ¯·¡¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤ËCopilot Studio¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½é´ü¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Clifford Chance¤äPets at Home¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥ó¥Õ¥§¥ë¥ºCEO¤Ï¡¢·Ð±Ä³Ø»ï¡¦Harvard Business Review¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Ë¤Ï4Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤È¡¢2Ëü¿Í¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£