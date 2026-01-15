¡ÖÉüµ¢¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¡ÄÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¡¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Î¡È¿¿Áê¡ÉÊóÆ»¤¬ÊªµÄ
ºòÇ¯10·î¡¢²°³°¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¡ØA¤§!group¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡Ê30¡Ë¡£
¡ÖÈÈ¹Ô¸½¾ì¤ÏÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢Â¨Æü³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£ÂáÊá¤«¤é¤Ò¤È·î¸å¤Î11·î¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢È³¶â10Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢11·î20Æü¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØA¤§! Group¡Ù¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿Áð´Ö¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤ÎÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡È¿´¤ÎÉÂ¡É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«14Æü¡¢¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤¬»ö·ï¤Î¡È¿¿Áê¡É¤òÊó¤¸¤¿¡£Áð´Ö¤¬²°³°¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¿·½É¶è¤Î¥Ð¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¡ÈÅÙ¶»»î¤·¥²¡¼¥à¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Éþ¤òÃ¦¤¤¤À¾õÂÖ¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅ¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
ºòº£¤Ï²¿¤«¤·¤é¤Î¡ÈÉÔ¾Í»ö¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Éüµ¢¤¹¤ëÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ÎÈ¿±þ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤â¸«Á÷¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Èã´¡É¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
Áð´Ö¤Ï¼«¿È¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë1·î11Æü¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹¹¿·¤ÏÂáÊá¸å½é¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Öº£¸å¤â¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS´Þ¤á¤Æ¤½¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢Éüµ¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢Áð´Ö¤Î¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÏÅÙ¶»»î¤·¡ÉÊóÆ»¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡½¡½¡£
¡ÖX¤ÎÀ¼¤Ï»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ô±þ±ç¤·¤¿¤¤¡Õ¡Ô²Ä°¥ÁÛ¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ô¼«¶È¼«ÆÀ¡Õ¡ÔÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤è¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Êò¤ì¤ëÀ¼¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Æ±ÊóÆ»¤¬Áð´Ö¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Å¹¤Ç°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë¶½¤¸¤¿Áê¼ê¤¬Í§¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅ¹¤Çµï¹ç¤ï¤»¤¿µÒ¤Ê¤Î¤«¡¢Æ±ÊóÆ»¤Ç¤ÏÁð´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢
¡Ö¤â¤·¤³¤ÎÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÏÆ¤¬´Å¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ÂáÊáÅö½é¤Ï¡ÈÉþ¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦±½¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
Áð´Ö¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÃæ´ÝÍº°ì¡Ê42¡Ë¤âºòÇ¯10·î¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥¡¼¶É¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢
¡ÖÃæ´Ý¤µ¤ó¤Î¡ÈÉÔ¾Í»ö¡É¤Ï½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÊóÆ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áð´Ö¤µ¤ó¤ÏÂáÊá°Æ·ï¤Ê¤Î¤ÇÇ¯ÆâÉüµ¢¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Áð´Ö¤ÎÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤½¤¦¤À¡½¡½¡£