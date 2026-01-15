»³Íü»º¤Ç¤âŽ¤Ä¹Ìî»º¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄJAL¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿Ž¢ÌµÌ¾¤Î¥ï¥¤¥óŽ£¤¬À¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹¾¾åÎ´É×¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡µ²±¤«¤é²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ£
ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤³¤³30Ç¯¤Û¤É¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï17¡¢8Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Û¤É°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¤Î±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÍ§¿Í¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î·Ú¤¤¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¤¬¤ªÅ¹¤Î¥ï¥¤¥ó¥ê¥¹¥È¤«¤é¡ÖÇÀÌ±¥í¥Ã¥½¡×¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¡¢ÆÊÌÚ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤À¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È·Ú¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡¢»ÀÌ£¤ÈÈù¤«¤Ê¶ì¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥ï¥¤¥ó¤è¤ê¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆüËÜ¼ò¹¥¤¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤Ê¤ÉÂç¤·¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë·Ú¤¤¾×·â¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ï»ä¤ÎÆ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÎ¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¼Â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡£ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀîÅÄ±àÄ¹¡Ê¢¨1¡Ë¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥ï¥¤¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¾ã³²¼Ô¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈÆ±¾ð¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥ï¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£¤½¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÀßÎ©½½¿ôÇ¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ê¤É¤Ç¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨1 ÊÔ½¸ÉôÃð¡§ÀîÅÄ¾º»á¤Î¤³¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÃÎÅª¾ã³·¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¡Ö¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¡×¤Î±àÄ¹¤Ç¤¢¤ê¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤ò³«¤¤¤¿¡Ë
¢£³Æ¹ñ¼óÇ¾¿Ø¤¬Àå¤Ä¤Å¤ß
³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤ÎÉ¾È½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½½ÆóÊ¬¤ËÌ£¤ä¼Á¤¬¶ãÌ£¤µ¤ì¡¢Àººº¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ·Ï¤Î¼óÇ¾¤ò¤âËþÂ¤µ¤»ÆÀ¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¼ç¤Ê¤â¤Î¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦2008Ç¯7·î¡¡ËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸Ð¥µ¥ß¥Ã¥ÈÁíÍýÉ×¿Í¼çºÅÍ¼¿©²ñ¡Ö2006 É÷¤Î¥ë¡¼¥¸¥å¡×
¡¦2016Ç¯4·î¡¡G7 ¹Åç³°Áê²ñ¹ç1ÆüÌÜ´ßÅÄÂç¿ÃÉ×¿Í¼çºÅÍ¼¿©²ñ¡Ö2012 ËÌ¤Î¤Î¤Ü¡×
¡¦2023Ç¯5·î¡¡G7 µ¤¸õ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦´Ä¶Áê²ñ¹ç´¿·Þ²ñ¡Ê»¥ËÚ¡Ë¡Ö¤³¤³¤È¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡¡2021 ¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢JAL¤Î¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Îµ¡ÆâÍÑ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤È¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º 2014 ¤Ô¤Î¤°¤ê¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤È¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º 2019 ¥Ä¥ô¥¡¥¤¥²¥ë¥È¡×¤Þ¤Ç·×12À½ÉÊ¤¬¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡Ö2013 ÂÍøÒíÒíÏÂ°û¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ö2022 ÇÀÌ±¥í¥Ã¥½¡×¤Þ¤Ç·×10À½ÉÊ¤¬¡¢¤³¤³10Ç¯¼å¤Î´Ö¤Ë¾èµÒ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¤´Ö¡¢»ä¤Ï¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï»ä¤Ï¡Ö»üÁ±»ö¶ÈÅª¤Ë¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤Î¿´¿È¤Î¼«Î§¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÓ¾å¤µ¤ó¡Ê¢¨2¡Ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2 ÊÔ½¸ÉôÃð¡§¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¸ÜÌä¡Ë
¤½¤ì¤ÇÆîÂ¦¤«¤éÁð¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÌÂ¦¤ËÍè¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Æî¤ÎÁð¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤¬±àÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡ÊËèÆü¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡ËÁð¤ò´¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
±àÀ¸¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½üÁðºÞ¤Ï»µ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Å°ÄìÅª¤Ê¼ê»Å»ö¤¬À¸¤ó¤À¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÈª»Å»ö¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÌµ¿ô¤Î¼ê»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Ë¤ÏÉòÆº¤Î¿¤Ó»Ï¤á¤¿»Þ¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËËã¤Ç¤â¤ä¤¤¡¢¿Ë¶â¤Ç·ë¤ï¤¨¤ë¡ÖÍ¶°ú¡×¤Î»Å»ö¡£²Æ¤Ë¤ÏÉòÆº¤ÎË¼¤Î»±¤äÂÞ³Ý¤±¡£Ãî¤äÉÂµ¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢±àÀ¸¤¿¤Á¤¬°ìË¼¤Ò¤ÈË¼¤Ë°ìËç¤º¤Ä¡¢20ËüËç¤Î»±¤äÂÞ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Ë¤Ï½Ï¤·¤¿ÉòÆº¤Î¼ý³Ï¡£Ä«Áá¤¯¤«¤éÁí½Ð¤ÇÉòÆº¤òÅ¦¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¦¤ß¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼Â¤È½ý¤ó¤À¼Â¤ò¤è¤êÊ¬¤±¡¢ÁªÊÌ¤¹¤ëºî¶È¡£100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë±àÀ¸¤¿¤Á¤ÏÇ¯Îð¤â10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¤Î±àÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢·ë¶É¡¢¼ÐÌÌ¤À¤ÈÆüÅö¤¿¤ê¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¿å¤Ï¤±¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢ÉòÆº¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È»ä¤ÎÊì¤Ï¼ò²°¤ÎÌ¼¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Î¼Â²È¤¬Â¤¤ê¼ò²°¤Ç¡£
Éã¤Î¼Â²È¤Ï²Ì¼ù±à¤Ç¡¢Éã¤Ï»°ºÐ¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¿¤Ê¤ó¤Æ²È·Ï¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤ËÉòÆº¤À¤Ã¤¿¤é¼Â¤òÇä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡£
Åö½é¡¢¤ª¼ò¤ÎÌÈµö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÉòÆº¥¸¥å¡¼¥¹¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
±àÄ¹ÀèÀ¸¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï°ì½µ´Ö¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤¿¤Ö¤ó¼«Á³È¯¹Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¢£10Ç¯¤Î½õÁö´ü´Ö
¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¥ï¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¬¥Ã¥È¥é¥ô¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï1989Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢¾úÂ¤¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¡£1999Ç¯¤Ë¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÈÀîÅÄ±àÄ¹¤äÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÀß¤±¤º¡¢¤¤¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£µ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤Ë¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¤¬¥¢¥í¥Þ¤ò»Ä¤¹¡ÖÌµ¶ÝßÉ²á¤ÎÀ¸µÍ¤á¡×Êý¼°¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¦¡ÖÇÝÍÜ¹ÚÊì¤ò»È¤Ã¤¿Äã²¹È¯¹Ú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¹Ú¤Ë»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¡ÖÌîÀ¸
¹ÚÊì¤ò»È¤Ã¤¿¼«Á³È¯¹Ú¡×Êý¼°¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¦°ìËÜ¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÆüËÜ¤ÎÉòÆº¤«¤é¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥ï
¥¤¥ó¤òÅ¬ÅÙ¤ÊÎÌ¤Ç¤Ä¤¯¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¡£
ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÌîÀ¸¹ÚÊì¡×¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÃ±½ã¤ÊÀèÆþ´Ñ¤Ç°ì¡¢Æó¼ï¤Î¹ÚÊì¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹ÚÊì¤ÎÈëÌ©
¤¿¤Þ¤¿¤Þµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¸¦µæ¼¼¤ÎÊý¤¬¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÎÈ¯¹ÚÃæ¤Î¥ï¥¤¥ó¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¹ÚÊì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÌîÀ¸¹ÚÊì¤¬20¼ï°Ê¾å¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤òDNA¸¡ºº¤·¡¢¤É¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤â¤Î¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ï¥ó¥¼¥Ë¥¢¡¦¥¹¥Ý¥é¡¦¥¦¥Ð¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦¹ÚÊì¤ÎDNA¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤Î¥Ï¥Þ¥À¥é¥«Í³Íè¤Î¤â¤Î¤Ë¶á¤¯¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡¦¥»¥ì¥ô¥£¥·¥¨¡×¤Ï´îË¾Êö¤Î¤¢¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉòÆº²Ì½Á¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¹ÚÊì¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¾å¤Ë¤¤¤Þ¤«¤é20²¯Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÈùÀ¸Êª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¿¢Êª¡¦Æ°Êª¤Ê¤É¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤¬¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹ÚÊì¤Ï°ìÀÆ¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¹ÚÊì¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ÚÊì¤¬µÙ¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬Æ±»þ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Îµ¡½ø¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥ë¡¼¥¹¤µ¤ó¤Î°¦Äï»Ò¤È¤â¸À¤¨¤ë¸½¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¼ÆÅÄ(¤·¤Ð¤¿)Ë°ìÏº(¤È¤è¤¤¤Á¤í¤¦)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¹ÚÊì¤¿¤Á¤ò¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±àÀ¸¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÉ½¸½¤Ç¤ªµö¤·´ê¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢»À¤È¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÌ£¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«·Ú¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¡¤ó¤ÀÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥ï¥¤¥ó
¤â¤Á¤í¤ó¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ÉòÆº¤ÎÉÊ¼ï¡¢ºÏÇÝÊýË¡¡¢¾úÂ¤ÊýË¡¡¢ÃùÂ¢ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²¤ÊÆ¤ÎÌÃ¾úÃÏ¤ä¥Á¥ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¡¢ÂÍø¤Î¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎËÌ´ØÅì¤ÎÂÍø¤ÎÃÏ¡¢ÂÍø¤Î¼«Á³¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤Þ¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤µ¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¶õÃÎ¤Ç²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡Ö10R¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿
ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµ¤¤Å¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÓ¾å¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¥á¥â¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯Åö»þ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¤Î±àÀ¸¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤¯¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡£¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åª¤Êºî¶È¡×¤Ï¤ï¤º¤«¼¡¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£Éã¤ÏÅ¯³Ø¼Ô¤Î¶úÅÄ(¤¯¤·¤À)Â¹°ì(¤Þ¤´¤¤¤Á)»á¡¢·»¤Ï±é½Ð²È¤Î¶úÅÄ(¤¯¤·¤À)ÏÂÈþ(¤«¤º¤è¤·)»á¡Ë
¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ð¤òÌÚÂ¼(¤¤à¤é)Çî¹¾(¤Ò¤í¤¨)¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡£
¡ÊËÝÌõ²È¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ò2014¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ó¤ÎÊ¹¤½ñ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¡Ë
¡¦·úÊª¤ä°õºþÊª¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë»Í¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡¢¥·¥Ã¥¯¡¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¡×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎÏ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ï¤ÌÜ¤â¿¶¤é¤º¡£
----------
¹¾¾å Î´É×¡Ê¤¨¤¬¤ß¡¦¤¿¤«¤ª¡Ë
¥Ç¥£¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
Ä¹ºê¸©¸ÞÅçÎóÅç½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£20Ç¯¶á¤¯Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹ADK¡Êµì¥¢¥µ¥Ä¡¼¥Ç¥£¡¦¥±¥¤¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤Ç¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£ÆÈÎ©¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤«¤é1Àé²¯Ä¶¤Þ¤Ç¤ÎÍýÇ°¹½ÃÛ¡¦¿»Æ©¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤Û¤«¹Ö±é¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¸¦½¤¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÂ¿¿ô¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë3ËüÉôÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ö¤¢¤ì¡×¤Ï·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë ¤Ê¤¼Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡ÒÃæ¹ñ¸ìÈÇ¡¢´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤¢¤ê¡Ó¤Î¤Û¤«¡Ø¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë»×¹ÍË¡¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¡ÒÂæÏÑÈÇ¤¢¤ê¡Ó¤ä¤Ï¤ê¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡ØTHE VISION¡¡¤¢¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÍýÍ³¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÃø¼Ô¶á±Æ¡¡Äó¶¡¡áÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë
----------
¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¹¾¾å Î´É×¡Ë