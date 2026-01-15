ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤Î»ºÃÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³Íü¤äÄ¹Ìî¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÈÌµÌ¾¤Î»ºÃÏ¡É¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬¡¢JAL¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢³¤³°¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼ÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡£40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë»î¹Ôºø¸í¤È¡¢Å°Äì¤·¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£

¢£¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ£

ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤³¤³30Ç¯¤Û¤É¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

»ä¤¬¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï17¡¢8Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Û¤É°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÎÇÀÌ±¥í¥Ã¥½¡ÊÄó¶¡¡á¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ë

Åìµþ¡¦È¾Â¢Ìç¤Î±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÍ§¿Í¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î·Ú¤¤¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ï¥¤¥ó¹¥¤­¤ÎÍ§¿Í¤¬¤ªÅ¹¤Î¥ï¥¤¥ó¥ê¥¹¥È¤«¤é¡ÖÇÀÌ±¥í¥Ã¥½¡×¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¡¢ÆÊÌÚ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤À¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£

¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È·Ú¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡¢»ÀÌ£¤ÈÈù¤«¤Ê¶ì¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥ï¥¤¥ó¤è¤ê¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆüËÜ¼ò¹¥¤­¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤Ê¤ÉÂç¤·¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë·Ú¤¤¾×·â¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ï»ä¤ÎÆ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÎ¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤â¼Â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¡£ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

ÀîÅÄ±àÄ¹¡Ê¢¨1¡Ë¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥ï¥¤¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¾ã³²¼Ô¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈÆ±¾ð¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥ï¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£¤½¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÀßÎ©½½¿ôÇ¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ê¤É¤Ç¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¡Ê¢¨1 ÊÔ½¸ÉôÃð¡§ÀîÅÄ¾º»á¤Î¤³¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÃÎÅª¾ã³·¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¡Ö¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¡×¤Î±àÄ¹¤Ç¤¢¤ê¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤ò³«¤¤¤¿¡Ë

¢£³Æ¹ñ¼óÇ¾¿Ø¤¬Àå¤Ä¤Å¤ß

³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤ÎÉ¾È½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½½ÆóÊ¬¤ËÌ£¤ä¼Á¤¬¶ãÌ£¤µ¤ì¡¢Àººº¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ·Ï¤Î¼óÇ¾¤ò¤âËþÂ­¤µ¤»ÆÀ¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¼ç¤Ê¤â¤Î¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£

¡¦2000Ç¯7·î¡¡¶å½£¡¦²­Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¼óÎ¤¾ëÈÕ»Á²ñ¡Ö1996 NOVO¡×
¡¦2008Ç¯7·î¡¡ËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸Ð¥µ¥ß¥Ã¥ÈÁíÍýÉ×¿Í¼çºÅÍ¼¿©²ñ¡Ö2006 É÷¤Î¥ë¡¼¥¸¥å¡×
¡¦2016Ç¯4·î¡¡G7 ¹­Åç³°Áê²ñ¹ç1ÆüÌÜ´ßÅÄÂç¿ÃÉ×¿Í¼çºÅÍ¼¿©²ñ¡Ö2012 ËÌ¤Î¤Î¤Ü¡×
¡¦2023Ç¯5·î¡¡G7 µ¤¸õ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦´Ä¶­Áê²ñ¹ç´¿·Þ²ñ¡Ê»¥ËÚ¡Ë¡Ö¤³¤³¤È¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡¡2021 ¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡×

¤µ¤é¤Ë¡¢JAL¤Î¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Îµ¡ÆâÍÑ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤È¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º 2014 ¤Ô¤Î¤°¤ê¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤È¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º 2019 ¥Ä¥ô¥¡¥¤¥²¥ë¥È¡×¤Þ¤Ç·×12À½ÉÊ¤¬¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡Ö2013 Â­ÍøÒíÒíÏÂ°û¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡Ö2022 ÇÀÌ±¥í¥Ã¥½¡×¤Þ¤Ç·×10À½ÉÊ¤¬¡¢¤³¤³10Ç¯¼å¤Î´Ö¤Ë¾èµÒ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä¹¤¤´Ö¡¢»ä¤Ï¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤ò´°Á´¤Ë¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï»ä¤Ï¡Ö»üÁ±»ö¶ÈÅª¤Ë¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¤Ë¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£¡Ö¾ã³²¼Ô¤ÎÊý¤Î¿´¿È¤Î¼«Î§¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÓ¾å¤µ¤ó¡Ê¢¨2¡Ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¢¨2 ÊÔ½¸ÉôÃð¡§¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¸ÜÌä¡Ë

ÌîºÚ¤À¤ÈÁð¤à¤·¤ê¤¹¤ëºÝ¤â¡¢Áð¤«ÌîºÚ¤«¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Î¤Ê¤ëÌÚ¡Ê²Ì¼ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ê¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÇÆîÂ¦¤«¤éÁð¤ò´¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÌÂ¦¤ËÍè¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Æî¤ÎÁð¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹­¤µ¤¬±àÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡ÊËèÆü¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡ËÁð¤ò´¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
±àÀ¸¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½üÁðºÞ¤Ï»µ¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¢£Å°ÄìÅª¤Ê¼ê»Å»ö¤¬À¸¤ó¤À¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó

¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÈª»Å»ö¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½Õ²Æ½©Åß¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÌµ¿ô¤Î¼ê»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Ö¥É¥¦¤òÁÀ¤¦¥«¥é¥¹¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦±àÀ¸¡ÊÄó¶¡¡á¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ë

½Õ¤Ë¤ÏÉòÆº¤Î¿­¤Ó»Ï¤á¤¿»Þ¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿­¤Ó¤ë¤è¤¦¤ËËã¤Ç¤â¤ä¤¤¡¢¿Ë¶â¤Ç·ë¤ï¤¨¤ë¡ÖÍ¶°ú¡×¤Î»Å»ö¡£²Æ¤Ë¤ÏÉòÆº¤ÎË¼¤Î»±¤äÂÞ³Ý¤±¡£Ãî¤äÉÂµ¤¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢±àÀ¸¤¿¤Á¤¬°ìË¼¤Ò¤ÈË¼¤Ë°ìËç¤º¤Ä¡¢20ËüËç¤Î»±¤äÂÞ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£½©¤Ë¤Ï½Ï¤·¤¿ÉòÆº¤Î¼ý³Ï¡£Ä«Áá¤¯¤«¤éÁí½Ð¤ÇÉòÆº¤òÅ¦¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡£

Å¦¤ß¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼Â¤È½ý¤ó¤À¼Â¤ò¤è¤êÊ¬¤±¡¢ÁªÊÌ¤¹¤ëºî¶È¡£100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë±àÀ¸¤¿¤Á¤ÏÇ¯Îð¤â10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£

¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¤Î±àÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ï¥¤¥ó¹¥¤­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊµÞ¼ÐÌÌ¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÊ¿¤é¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢·ë¶É¡¢¼ÐÌÌ¤À¤ÈÆüÅö¤¿¤ê¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¿å¤Ï¤±¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢ÉòÆº¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È»ä¤ÎÊì¤Ï¼ò²°¤ÎÌ¼¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Î¼Â²È¤¬Â¤¤ê¼ò²°¤Ç¡£
Éã¤Î¼Â²È¤Ï²Ì¼ù±à¤Ç¡¢Éã¤Ï»°ºÐ¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¿¤Ê¤ó¤Æ²È·Ï¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤ËÉòÆº¤À¤Ã¤¿¤é¼Â¤òÇä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤·¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ç¤­¤ë¡£
Åö½é¡¢¤ª¼ò¤ÎÌÈµö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¤ÏÉòÆº¥¸¥å¡¼¥¹¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
±àÄ¹ÀèÀ¸¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï°ì½µ´Ö¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤¿¤Ö¤ó¼«Á³È¯¹Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£

¢£10Ç¯¤Î½õÁö´ü´Ö

¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¥ï¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¬¥Ã¥È¥é¥ô¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Èà¤Ï1989Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢¾úÂ¤¤Î»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¡£1999Ç¯¤Ë¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Èà¤ÈÀîÅÄ±àÄ¹¤äÃÓ¾å¤µ¤ó¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÀß¤±¤º¡¢¤¤¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£µ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤Ë¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦ÉÓ¤ÎÃæ¤ÇÆó¼¡È¯¹Ú¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÇ®¤Ç¹ÚÊì¤ò»¦¤¹¡Ö²ÐÆþ¤ì¡×Êý¼°¤Ç¤Ï
¤Ê¤¯¡¢Æñ¤·¤¤¤¬¥¢¥í¥Þ¤ò»Ä¤¹¡ÖÌµ¶ÝßÉ²á¤ÎÀ¸µÍ¤á¡×Êý¼°¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¦¡ÖÇÝÍÜ¹ÚÊì¤ò»È¤Ã¤¿Äã²¹È¯¹Ú¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯¹Ú¤Ë»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¡ÖÌîÀ¸
¹ÚÊì¤ò»È¤Ã¤¿¼«Á³È¯¹Ú¡×Êý¼°¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡£
¡¦°ìËÜ¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÆüËÜ¤ÎÉòÆº¤«¤é¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥ï
¥¤¥ó¤òÅ¬ÅÙ¤ÊÎÌ¤Ç¤Ä¤¯¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¡£

ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤­¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÌîÀ¸¹ÚÊì¡×¤Ç¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÃ±½ã¤ÊÀèÆþ´Ñ¤Ç°ì¡¢Æó¼ï¤Î¹ÚÊì¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

¢£¹ÚÊì¤ÎÈëÌ©

¤¿¤Þ¤¿¤Þµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¸¦µæ¼¼¤ÎÊý¤¬¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÎÈ¯¹ÚÃæ¤Î¥ï¥¤¥ó¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¹ÚÊì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÌîÀ¸¹ÚÊì¤¬20¼ï°Ê¾å¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

Äó¶¡¡áÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ
¹¾¾å Î´É×»á - Äó¶¡¡áÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ

¤½¤ÎÃæ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤òDNA¸¡ºº¤·¡¢¤É¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤â¤Î¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ï¥ó¥¼¥Ë¥¢¡¦¥¹¥Ý¥é¡¦¥¦¥Ð¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦¹ÚÊì¤ÎDNA¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ±à¤Î¥Ï¥Þ¥À¥é¥«Í³Íè¤Î¤â¤Î¤Ë¶á¤¯¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¥í¥ß¥»¥¹¡¦¥»¥ì¥ô¥£¥·¥¨¡×¤Ï´îË¾Êö¤Î¤¢¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉòÆº²Ì½Á¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¹ÚÊì¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÃÏµå¾å¤Ë¤¤¤Þ¤«¤é20²¯Ç¯Á°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÈùÀ¸Êª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¿¢Êª¡¦Æ°Êª¤Ê¤É¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤­¤â¤Î¤¬¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÃÓ¾å¤µ¤ó¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤¹¡£

¤³¤ì¤é¤Î¹ÚÊì¤Ï°ìÀÆ¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¹ÚÊì¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ÚÊì¤¬µÙ¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬Æ±»þ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Îµ¡½ø¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥ë¡¼¥¹¤µ¤ó¤Î°¦Äï»Ò¤È¤â¸À¤¨¤ë¸½¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¼ÆÅÄ(¤·¤Ð¤¿)Ë­°ìÏº(¤È¤è¤¤¤Á¤í¤¦)¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¹ÚÊì¤¿¤Á¤ò¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±àÀ¸¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÉ½¸½¤Ç¤ªµö¤·´ê¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢»À¤È¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¡Ö¤­¤ì¤¤¤ÊÌ£¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«·Ú¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¡¤ó¤ÀÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£

¢£ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥ï¥¤¥ó

¤â¤Á¤í¤ó¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ÉòÆº¤ÎÉÊ¼ï¡¢ºÏÇÝÊýË¡¡¢¾úÂ¤ÊýË¡¡¢ÃùÂ¢ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë²¤ÊÆ¤ÎÌÃ¾úÃÏ¤ä¥Á¥ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈ¼«¤ÎÌ£¤¬¤·¤Þ¤¹¡£

ËèÇ¯³«¤«¤ì¤ë¼ý³Ïº×¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÄó¶¡¡á¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ë

¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¡¢Â­Íø¤Î¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎËÌ´ØÅì¤ÎÂ­Íø¤ÎÃÏ¡¢Â­Íø¤Î¼«Á³¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤Þ¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤µ¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¶õÃÎ¤Ç²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡Ö10R¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¡¢¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿

¹¾¾åÎ´É×¡Ø¥¹¥í¥¦¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡µ­²±¤«¤é²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë

ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªµ¤¤Å¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

ÃÓ¾å¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿¥á¥â¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1984Ç¯Åö»þ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¤Î±àÀ¸¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤¯¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡£¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åª¤Êºî¶È¡×¤Ï¤ï¤º¤«¼¡¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£

¡¦¥ï¥¤¥ó¥é¥Ù¥ë¤ä¥í¥´¤ò¶úÅÄ(¤¯¤·¤À)¸÷¹°(¤ß¤Ä¤Ò¤í)¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¡£
¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£Éã¤ÏÅ¯³Ø¼Ô¤Î¶úÅÄ(¤¯¤·¤À)Â¹°ì(¤Þ¤´¤¤¤Á)»á¡¢·»¤Ï±é½Ð²È¤Î¶úÅÄ(¤¯¤·¤À)ÏÂÈþ(¤«¤º¤è¤·)»á¡Ë
¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ð¤òÌÚÂ¼(¤­¤à¤é)Çî¹¾(¤Ò¤í¤¨)¤µ¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡£
¡ÊËÝÌõ²È¡£¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ò2014¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ó¤ÎÊ¹¤­½ñ¤­¤ò¹Ô¤Ã¤¿Êý¡Ë
¡¦·úÊª¤ä°õºþÊª¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤­¤Ë»Í¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡¢¥·¥Ã¥¯¡¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¡×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÎÏ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¡¢¤Û¤«¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ï¤­ÌÜ¤â¿¶¤é¤º¡£

