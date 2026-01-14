À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤¬¡ÈÊÌ³Ê¡É°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü2Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¡¡»³ºêÉð»Ê»á¡ÖÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿»³ºêÉð»Ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢ÃæÆü¤Î¸åÇÚ¤ÇÆüÊÆÄÌ»»2450°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ê¡Î±¹§²ð»á¡Ê48¡Ë¤ÈYouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÃæÆü´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÀ±ÌîÀç°ì»á¤¬¡ÈÊÌ³Ê¡É¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÃæÆü¥Ê¥¤¥ó¤ÏV°ï¤Ç¥«¥Ã¥«¤·¤Æ¤¤¤¿À±Ìî´ÆÆÄ¤«¤é°¦ÃÎ¡¦°ËÎÉ¸Ð¤Ç¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡È»Ø¼¨¡É¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¼çÎÏ¤ÏÌÈ½ü¡£¤½¤Î´ð½à¤¬¡ÖÎ©Ï²ÏÂµÁ¤è¤ê¾å¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥ª¥Õ¡¢»³ºê»á¤ÏÍî¹ç±ÑÆó»á¡¢¼ïÅÄ¿Î»á¡¢Ê¡Î±¹§²ð»á¤Î4¿Í¤Ç¥Ï¥ï¥¤¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÎÉ¸Ð¼«¼ç¥È¥ì»ØÎá¤Î¸å¤ÇÍî¹ç»á¤È¼ïÅÄ»á¤Ï¥Ï¥ï¥¤¹Ô¤¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê»á¤ÏÊ¡Î±»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ªÁ°¤â¼ã¤¤¤«¤é¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¾¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¡Î±»á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¡£¤¹¤ó¤Ê¤êOK¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³ºê»á¤Ï¡ÖÎ©Ï²¤ÈÊ¡Î±¤ÏÀ±Ìî´ÆÆÄ¤Î°·¤¤¤¬ÊÌ³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤¬¹§²ðÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«¼ç¥È¥ìÃæ¡¢¤Ê¤¼¤«À±Ìî´ÆÆÄ¤â¥Ï¥ï¥¤ÂÚºß¤·¤ÆËèÈÕ¿©»ö¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÌëÃæ¤Î2»þ¡¢3»þ¤Þ¤ÇÀÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï»³ºê»á¤âÊ¡Î±»á¤â¡Ö¿²¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤¬°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
