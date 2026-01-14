¡ÖËÍ°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÃ¦Âà¡×KANA¡ÝBOON¤Î¿¿Áê¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¾×·â¡§¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼Ìë2»þ¡Ë¡£
1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦KANA-BOON¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖËÍ°Ê³°¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÃ¦Âà¡×KANA-BOON¤Î¿¿Áê¤Ë¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¾×·â
¼ª¤Ë»Ä¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎKANA-BOON¡£2014Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖNARUTO -¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¿ô¤Ï5²¯²ó¡¢TikTok¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï40²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤ÎÃ«¸ýËî¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÎÊý¤ä¡¢TikTok¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
2Ç¯´Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤Î¥è¥³¥¤¥¿¥«¥æ¥¤È¡¢¥É¥é¥à¤Î´ØÍ¥Íü»Ò¤¬Àµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢º£Ç¯¤«¤é4¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¥µ¥µ¥¡ÊÀ¼¡§Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ë¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿§¡¹ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ°Ê³°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Á´°÷¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ«¸ý¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Ã«¸ý¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿·À¸KANA-BOON¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢»ý¤Á¹þ¤ó¤À´ë²è¤Ï¡ÖKANA-BOON¥¯¥¤¥º¡×¡£¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë4Âò¥¯¥¤¥º¤Ë¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¥µ¥µ¥¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡£
Âè1Ìä¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¡ÈKANA-BOON¡É¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©¡×¡£
A¡§¾®¤µ¤¤º¢¥«¥Ê¥Ö¥ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é
B¡§¡Ö¤»¡¼¤Î¡×¤Ç³«¤¤¤¿¼½ñ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö¥«¥Ê¥Ö¥ó¡×¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é
C¡§³ØÀ¸»þÂå¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤ÎÌ¾Á°
D¡§KAT-TUN¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤«¤é
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¡ÖÌ¾Á°¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ«¸ý¡£
¥µ¥µ¥¤ÏC¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö°ìÈÖ¥¢¥Û¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥ê¤Ç¤Ä¤±¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈD¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
Àµ²ò¤ÏD¤Ç¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤óÂçÀµ²ò¡ª
Ã«¸ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖKAT-TUN¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ê-¡Ë¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢KANA-BOON¤Ë¤â¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«CD¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À»þ¡¢»úÌÌ¤Ç´Ö°ã¤¨¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âè2Ìä¤Ï¡ÖÃ«¸ýËî¤Ï·ÝÌ¾¤Ë¤Ê¤¼¡ÈËî¡Ê¥Þ¥°¥í¡Ë¡É¤È¤Ä¤±¤¿¡©¡×¡£
A¡§Ëî¤¬Âç¹¥Êª¤À¤«¤é
B¡§³ØÀ¸»þÂå¤Ë¼÷»Ê¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é
C¡§´é¤¬Ëî¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é
D¡§Àê¤¤»Õ¤Ë¡ÖËî¡×¤È¤Ä¤±¤ë¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é
¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Þ¥°¥í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈC¤òÍ½ÁÛ¡£¥µ¥µ¥¤ÏB¤òÁª¤ó¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ï!? Â³¤¤Ï¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
