成人の日、おめでとうございました！ 週プレでグラビアを披露してくれた中にも、今年成人（20歳）を迎える女の子がたくさんいます。そこで現在【週プレ グラジャパ！】では、1月25日（日）までの期間限定で、「祝！20歳！週プレ成人式！おめでとう写真集セール」を開催中！ フレッシュなモデル22名の人気デジタル写真集22作品をピックアップ。期間限定30％OFFでお届けします！

デビュー間もない初グラビアや、人気アイドルの貴重な初水着、人気女優にインフルエンサー、人気プロレスラーやプロキックボクサーもラインナップ！ フレッシュ感満載のグラビアをオトクに楽しもう！ それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

【少女と大人の狭間】蓬莱舞『少女とレディ』／撮影：田口まき



蓬莱舞デジタル写真集『少女とレディ』／撮影：田口まき





『週刊ヤングジャンプ』主催コンテスト「制コレ22」グランプリの蓬莱舞さんも、1月17日のお誕生日でついに20歳に！ デジタル写真集『少女とレディ』は、柔らかそうなボディラインとモッチリ肌が魅力の彼女が大人な表情に挑戦した一冊。制服と海辺。青春の匂い。まだあどけなさが残る彼女の新たな魅力が、真っ赤な三角ビキニと黒のバンドゥによって引き出される。今まで見たことのない姿に、ドキドキが止まらない！



蓬莱舞デジタル写真集『少女とレディ』／撮影：田口まき





【温泉でほっこり】白濱美兎『右だけのえくぼ』／撮影：栗山秀作



白濱美兎デジタル写真集『右だけのえくぼ』／撮影：栗山秀作





「美少女図鑑AWARD2023」で週プレ賞を受賞した白濱美兎さん。今年の10月で20歳になるなんて......時の流れは早いなぁ（しみじみ）。デジタル写真集『右だけのえくぼ』は、彼女の地元である鳥取県で撮影を実施。広大な砂丘や温泉で、癒しの笑顔をパシャリ。右側だけに現れる可愛いエクボに注目したい一冊です。ますます美兎ちゃんに夢中になっちゃう！



白濱美兎デジタル写真集『右だけのえくぼ』／撮影：栗山秀作





【川で無邪気に】ちばひなの『幕間』／撮影：HIROKAZU



ちばひなのデジタル写真集『幕間』／撮影：HIROKAZU





2025年3月に少女歌劇団「ミモザーヌ」を卒団後、現在は女優として精力的に活動しているちばひなのさんも今年20歳のお誕生日を迎えます。デジタル写真集『幕間』は、長袖のセーラー服を着たり、サツマイモを頬張ったり、秋を感じる一冊。川で水しぶきと戯れて、ホウキで魔女ごっこ。無邪気な姿がいとおしい彼女だけど、不意に見せる大人な表情に思わずドギマギしてしまう。これからどんな女優になるのか。未来が楽しみな彼女の成長記録を是非。



ちばひなのデジタル写真集『幕間』／撮影：HIROKAZU





【マリーゴールド所属】山岡聖怜『スーパールーキー』／撮影：後野順也



山岡聖怜デジタル写真集『スーパールーキー』／撮影：後野順也





女子プロレス団体・マリーゴールドに所属し、2025年1月3日にデビュー！ "スーパールーキー"と呼ばれ大きな話題を呼んだ山岡聖怜が初めて披露したグラビアを収録したデジタル写真集『スーパールーキー』では、白やシルバーの水着を着こなし、鮮やかにポーズを決める彼女が見られます。カッコよさ、力強さに加え、ほのかな色気やあどけなさもチラホラと。そのあまりに堂々とした姿は「本当にグラビアデビューしたばかり？」と聞きたくなるほど。時代の新たなスター登場の瞬間をぜひ、見届けてください！



山岡聖怜デジタル写真集『スーパールーキー』／撮影：後野順也





