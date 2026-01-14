¡Ö°ÂÇÜÁíÍý¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¹â»ÔÁíÍý¤òÅÅ·â²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤»¤¿¶ØÃÇ¤Î¤Ò¤È¸À¡ÄËãÀ¸ÂÀÏº¤â·ãÅÜ¤·¤¿¡Ö1·î²ò»¶¡×¤Î¥ê¥¹¥¯
¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡Ê64¡Ë¤¬¡¢1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¡¢½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏŽ¢ÁíÍý¤ÏÁá´ü²ò»¶¤Ë¤ÏÈÝÄêÅªŽ£¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÆ°¤¤ÏŽ¢ÅÅ·â²ò»¶Ž£¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎŽ¢¾¡»»Ž£¤Ï――¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤Ë²ò»¶¤Î½õ¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª
²ò»¶É÷¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¾Æ¤µûÄê¿©¡×²ñÃÌ
Ž¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤ÎÉ×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÁÍý¤â¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÊÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ËÄï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž£
1·î7Æü¤ÎÌë¡¢ÁíÍý´±Å¡¤Î¿©Æ²¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿Ž¢¾Æ¤µûÄê¿©Ž£¤ËÈ¤¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿ûµÁ°Î¸µÁíÍý¤È¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬¸µÂåÉ½¤È¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ûË¡²þÀµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤È¤µ¤ì¤ëÉ×¡¦»³ËÜÂó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Ž¢¾Æ¤µûÄê¿©Ž£¤ËŽ¢¿åŽ£¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿©»ö¤Ë¡¢°û¥ß¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¹¥¤¤ÇÍÌ¾¤ÊÇÏ¾ì»á¤ÏÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢²ò»¶É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
»öÂÖ¤¬É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î2Æü¸å¡£
1·î9Æü¤ÎÌë¤Ë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆŽ¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¡¢23ÆüÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡Ä¡Ä2·î¾åÃæ½Ü¤ËÅê³«É¼¤Î¸ø»»Ž£¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï6～7³ä¤È¹â¿å½à¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤â´Þ¤á¡¢Ž¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÀ¯¶É¤è¤ê¤âÀ¯ºö¤Î¿Í¡£º£¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç²ò»¶¤ÏÅöÊ¬¤Ê¤¤Ž£¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÀª¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¼«¿È¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î²ñ¸«¤ÇŽ¢¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤Ž£¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁíÍý¤Ë¶á¤¤ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤â1·î7Æü¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ž¢ÍèÇ¯¡Ê2027Ç¯¡Ë¤ËÁªµó¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤ò¤ä¤é¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤¯¤é¤¤¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«Ž£¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¶á¤¤¼«Ì±µÄ°÷¤«¤é¤ÏŽ¢º£¸å¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Ç¯Ëö²ò»¶¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï6·î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Áá´ü²ò»¶¤òµÞ¤°¤Ù¤¤ÀŽ£¤È¾Ç¤ê¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ï¥«¥ó¥«¥ó¡Ä²ò»¶¤Î¸å²¡¤·¤Ë¹õËë¤ÎÂ¸ºß¡©
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÆÍÁ³¤ÎÆÉÇäÊóÆ»¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Î°ì¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
Ž¢ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã¯¤â²¿¤âÃÎ¤é¤º¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¸å¤í½â¤ÎËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤â¥«¥ó¥«¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÍý¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤È¤µ¤ì¤ë²ò»¶¸¢¤ò½¼Ê¬¤ËÍøÍÑ¤·¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¤¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý¤Ï¡¢²ò»¶¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë»þ¤Ï¡¢´´»öÄ¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤Ø¤Îº¬²ó¤·¤òÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ÛÎã¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤¬¡ØËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¿§¤á¤Î©¤Ã¤¿Ž£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ï¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÀ¯ºöÄ´ºº²ñ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ÈÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤ÏŽ¢Ã¯¤Ë¤âº¬²ó¤·¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡£Èà½÷¤ÏÈ¾·Â5¥áー¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¡¢¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÁíºÛÁª¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿½÷ÀµÄ°÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿Ž£¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â³Î¤«¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤ÏÆÉÇäÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢É®¼Ô¤Î¼èºà¤ËŽ¢¤¤¤¤È½ÃÇ¤À¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁªµó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÈ½ÃÇ¤Ïº£°æ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÁíÍý¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤ÍŽ£¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Èº£°æ¤µ¤ó¡É¤È¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤ËÁíÍýÈë½ñ´±¤È¤·¤Æ²ò»¶ÀïÎ¬¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢º£°æ¾°ºÈÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Î¤³¤È¡£±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢·Ð»º¾Ê½Ð¿È¤Îº£°æ»á¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹¶ØÍ¢¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ò½Å¤¯¸«¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ä¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤é¤È¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð²ó¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹â»Ô»á¤Ë¶á¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
Ž¢º£°æ¤µ¤ó¤¬¡Ø°ÂÇÜÁíÍý¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ëº£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ò»¶¤òÂÇ¤Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡£»ä¼«¿È¤ÏÂç»¿À®¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç2¤«·î´Ö¡¢ÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë¤È²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²ò»¶¤òÀè¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Ž£
30Ç¯°Ê¾å¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö1·î²ò»¶¡×¤Î¥ê¥¹¥¯
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤ÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤Ï¡¢¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È¡Ö2·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅê³«É¼¡×¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆüÄø¤ÇÁªµó¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Ð¡¢26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤äÀÇÀ©²þÀµ´ØÏ¢Ë¡°Æ¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄÈ¯¹ÔË¡°Æ¤Î3·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤Î¤¿¤á¡¢1990Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë1·î²ò»¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ž¢»ÃÄêÍ½»»¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Í½»»¼¹¹Ô¤¬6·î¤È¤«7·î¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£18Ãû3000²¯±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏÊý¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç7·î¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤Î¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÁªµó¤Ç½°±¡¤ÎµÄÀÊ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤â¡¢»²±¡¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¹ñ²ñ¿³µÄ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž£¡ÊÊÌ¤Î¼«Ì±´´Éô¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ž¢¾¡¤Æ¤Ð´±·³Ž£¤È¤Î¸«Êý¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ëº¬¶¯¤¤¡£Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
Ž¢ÅÞÆâ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾¡¤Ã¤¿¤éÃ¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¨¤Ð¤¤¤¤Ž£
ÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁªµó¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Î±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢
Ž¢»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Áªµó¸å¤Ï¡¢ÉÔ¾Í»öÂ³¤¤Î°Ý¿·¤È¼ê¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼ç¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ëŽ£¡ÊÁ°½Ð¡¦½ÅÍ×³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¡Ë
¤È¶¯µ¤¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÉÔ°ÂºàÎÁ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÏÌ¤¤ÀÄãÄ´¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Áªµó·ë²Ì¤Ë¤É¤¦¶Á¤¯¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤â1·î13Æü¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤òÌÜ»Ø¤¹´´»öÄ¹ÄÌÃ£¤ò¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢Ž¢À¯ºöÍ¥ÀèŽ£¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¤¤¿¹â»ÔÁíÍý¤¬Ž¢À¯¶É½Å»ëŽ£¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹ñÌ±¤Ë¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£Áªµó¤Î·ë²Ì¤ÏÌ¤¤À¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÌî²ÅÀ¿¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ