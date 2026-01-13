¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥í¥Ó¥ó¤äMr.3¤Ê¤É¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡É¤Î¶¯Å¨¤Î»Ñ¤¬¡¡¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð¸ø³«
¡¡3·î10Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¥·¥êー¥º¼Â¼ÌÈÇ¡ØONE PIECE¡Ù¥·ー¥º¥ó2¤Î¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¡È³¤Â±²¦¡É¥´ー¥ë¡¦D¡¦¥í¥¸¥ãー¤¬»Ä¤·¤¿¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ë¡É¤ò½ä¤ê¡¢¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£Î¨¤¤¤ë³¤Â±¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤¬Âç³¤¸¶¤Ø¤È·«¤ê½Ð¤¹ÁÔÂç¤Ê³¤ÍÎËÁ¸±¥í¥Þ¥ó¡£¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿³¤¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡É¤Ç¤ÎÂçËÁ¸±¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡À¤¤ÏÂç³¤Â±»þÂå¡£°ÎÂç¤Ê¤ë³¤Â±¡¦ÀÖÈ±¤Î¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ËÆ´¤ì¤ë¾¯Ç¯¥ë¥Õ¥£¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤È³¤¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤òÌóÂ«¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢À®Ä¹¤·¤¿¥ë¥Õ¥£¤Ï³¤Â±²¦¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂç³¤¸¶¤Ø¡£¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÅì¤Î³¤¡Ê¥¤ー¥¹¥È¥Ö¥ëー¡Ë¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥£¡Ê¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥´¥É¥¤¡Ë¤¬¿ô¡¹¤Î¶¯Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¾¥í¡Ê¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ë¡¢¥Ê¥ß¡Ê¥¨¥ß¥êー¡¦¥é¥Ã¥É¡Ë¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¡Ê¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥í¥á¥í¡Ë¡¢¥µ¥ó¥¸¡Ê¥¿¥º¡¦¥¹¥«¥¤¥éー¡Ë¤é¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó2¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³¤Â±¤¬½¸¤¤¡¢µ¤¸õ¤Ï¹Ó¤ì¶¸¤¤¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹À¸Êª¤¿¤Á¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë²á¹ó¤Ê³¤¡¢¡È°ÎÂç¤Ê¤ë¹ÒÏ©¡É¡£¥íー¥°¥¿¥¦¥ó¡¢¥ê¥ô¥¡ー¥¹¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¢ÁÐ»ÒÌ¨¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ôー¥¯¡¢¥ê¥È¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¥É¥é¥àÅç¡Ä¡Ä¤È¥¢¥é¥Ð¥¹¥¿²¦¹ñ¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡É¤ÎÁ°¤Ë¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¡¢¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Mr.9¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥¹¥«ー¡Ë¡¢Mr.5¡Ê¥¥ã¥à¥é¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¡¢¥ß¥¹¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡Ê¥¸¥ã¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥¹¥ê¥ó¡Ë¡¢Mr.3¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥À¥¹¥È¥Þ¥ë¥Á¥ã¥ó¡Ë¡¢¥ß¥¹¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¡Ê¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¢¥ó¡¦¥«¥ëー¥½¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥Ã¥³¡õ¥Ï¥²¥¿¥«¤Î¥Ú¥¢¡¢Mr.13¤È¥ß¥¹¡¦¥Õ¥é¥¤¥Çー¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥í¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤êºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¡ÈÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½÷¡É¥ß¥¹¡¦¥ªー¥ë¥µ¥ó¥Çー¡Ê¥ì¥é¡¦¥¢¥Ü¥ô¥¡¡Ë¤¬Ê£¿ô¤Î¼êÂ¤ò¡Èºé¤«¤»¤Æ¡É¹¶·â¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ªー¥¦¥§¥ó¥º¤Ï¥·ー¥º¥ó2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÌ£¤Ï»îÎý¤ËÄ©¤ß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Ëâ¤Î¼Â¤ÎÇ½ÎÏ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë