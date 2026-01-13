食楽web

表参道に店舗を構える生はちみつ専門店『MYHONEY』は、非加熱、無添加にこだわった生はちみつを使った商品を展開しています。体にやさしく、それでいてしっかりおいしい商品は、自分用にも贈り物にも重宝します。

健康志向の方のリピーターも多く、そこでこの記事では、数あるラインナップの中から人気のお土産3品をご紹介します。

MY HONEY BEE GARDEN「KANKITSU（柑橘）」

1,990円

ミツバチの保護と繁殖を目的に、鳥取県倉吉市の広大な土地に開園された「マイハニービーガーデン」。蜜源植物を植え、農薬散布を抑え、騒音の少ない環境を整えるなど、ミツバチにとってストレスフリーな養蜂を目指しています。

養蜂施設として3年目を迎え、採蜜されるはちみつは全5種が揃います。なかでも「KANKITSU」は、4月から5月中旬にかけて採れる春のはちみつです。一口含むと、柑橘を思わせるフルーティーな香りが広がり、爽やかな後味が印象的。クセがなく、はちみつ初心者にもおすすめの味わいです。

MY HONEY KISS MANUKA 30

2,990円

フルーティーさが特徴の最高級マヌカハニーと日本にわずか2％しか流通していないハンガリー産の稀少な生はちみつをブレンドした一品。スティックタイプで、外出先でも手軽に摂れるのが魅力です。

寒さが増す季節、「少し喉が気になるかも」というときのお守り代わりにも。ポーチに忍ばせやすく、毎日続けやすい形にリニューアルされたことで、ちょっとした手土産としても支持を集めています。

My Honey Kitchen Granola

200g 1,380円、480g 2,590円

『MYHONEY』のロングセラー「ナッツの蜂蜜漬け」から生まれた、砂糖不使用・グルテンフリーのグラノーラ。甘さは血糖値を上げにくい低GIの生はちみつのみで、素材の風味を生かしたやさしい味わいが特徴です。

二度焼き製法によるザクザク食感に、くるみやアーモンド、有機レーズンをたっぷり使用。朝食はもちろん、小腹が空いたときのおやつにも満足感があります。

[食楽web]

『MYHONEY』の広報担当の前田さんは、「一度食べたら虜になる『砂糖不使用のはちみつグラノーラ』。サラダのトッピングや、ホリデーシーズンのお菓子作りにもおすすめです」とのこと。普段使いはもちろんのこと、これから迎えるバレンタインシーズンのお菓子作りにも重宝する一品です。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

店名：MYHONEY 表参道本店

住：東京都渋谷区神宮前4-23-6

TEL：03-3470-8352

営：11:00～20:00

休：月曜

https://www.myhoneyjapan.com/