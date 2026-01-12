この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、自身のYouTubeチャンネル「山崎NANA(YamazakiNANA)」で「【ラーメンショップ】日本1位と噂の人気店のデカ盛りネギラーメンを爆食したら最高に美味しくて凄すぎた！【ニューラーメンショップ大光】【大食い】」と題した動画を公開した。開店から約1年半にして連日大行列を作る人気店「ニューラーメンショップ大光」の看板メニュー「ネギラーメン」を実食。富士山を彷彿とさせる圧倒的なビジュアルと、その見た目からは想像できない奥深い味わいを解説している。



山崎氏が注文したのは、店の看板メニューである「ネギラーメン」。丼が到着するやいなや、山盛りのネギとチャーシューが織りなすビジュアルに「山じゃん、マウンテンだ」と驚きの声を上げた。



まずスープを一口飲むと、背脂がたっぷり浮いた濃厚な醤油豚骨の見た目とは裏腹に、「驚くほどあっさりな後味で無限に食べれそう」とコメント。寒空の下で並んで冷え切った体に染み渡る絶品の味だと評価した。



続いて、このラーメンの主役ともいえる大量のネギを実食。麺と見まがうほどのボリュームの白髪ネギは、ラーショ伝統の調味料「クマノテ」で味付けされており、ごま油風味のパンチが効いている。シャキシャキとした食感もたまらないようだ。



麺はスープがよく絡む店オリジナルの細麺。たっぷりの背脂と山盛りのネギが保温効果を発揮し、「麺が常にアツアツで食べれて最高」だという。さらに、ホロホロトロトロの神食感チャーシューやキクラゲ、ワカメなど多彩な具材が最後まで楽しませてくれると語った。



動画では、半ライスにネギやチャーシュー、スープをかけて作る「ネギ丼」も紹介。ラーショ秘伝の味付けネギとコク深い背脂スープが白米と混ざり合い、「旨味も幸せもマシマシ」と幸福感をあらわにした。



山崎氏は、ボリュームも味も最高峰の至極の一杯だと総括。麺によし、ご飯によし、単体で食べてもよしと、どう食べても美味しいラーショの魅力が詰まった一杯は、並んででも食べる価値があると締めくくった。