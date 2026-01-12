お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。1月12日の放送は、大竹まことがお休み。月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹と砂山圭大郎アナウンサーでお送りした。

砂山アナ「今日はゲストの方、いらっしゃいません。大竹さんもお休みということで、阿佐ヶ谷姉妹のお2人とわたくし、文化放送の砂山圭大郎でお送りします。今日のメッセージは『阿佐ヶ谷姉妹 ライブツアー開催記念！福岡、大阪、仙台、名古屋の思い出、オススメ大募集！』ということで、それにちなんだ曲もお届けして参ります。さっそく1曲目は、美穂さんの選曲です」

阿佐ヶ谷姉妹・美穂「それではお聴きください。博多どんたくのテーマソングで、赤坂小梅さんで『ボンチ可愛いや』」

――『赤坂小梅／ボンチ可愛いや』が流れる――

砂山「お聞きいただいたのは、博多どんたくのテーマソング、赤坂小梅さんで『ボンチ可愛いや』です。美穂さん、わりかし一曲目はなかなか古めチョイスが多いですね」

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「これ、なんで美穂さん、選んだの？この曲」

美穂「これは、おととしのライブの時に、福岡で『ボンチ可愛いや』をバンドさんと一緒に演奏して歌ったんですね」

砂山「あ、歌ったことがあるんですね」

美穂「動画とかで調べたら、博多どんたくのお祭りの時に、しゃもじを叩きながらこうやってみんなで歌ってるっていうのがあったんで、それを再現してみたんですね。博多どんたくは有名だから、福岡の人はみんな知ってて、これを歌ったらすごい喜ぶだろうなと思って。私、確信して、これを選んだんですけどね。やってみたら見に来てた方たちが、スーンとしちゃってね」

江里子「（笑） こちらの土地にちなんだ歌を歌いたいと思います、って言ったら「イエーイ！」みたいになってね」

美穂「そう、これはもうお祭りだし間違いないなと思ったのね」

江里子「それではって、♪ぼんちかわいいやっていったら、「ん？」「えっ」みたいな。（笑）」

美穂「それが千秋楽だったのよね。千秋楽でその感じになっちゃって、あんまり地元の方は、博多どんたくに行かないのかな。なんか、観光客の方が博多どんたくに行くみたいなことを聞いて」

砂山「ああ、そうみたいですね」

江里子「ライブの直前ぐらいにNHKの『あさイチ』に出させてもらった時に、華丸大吉さんいらしたので、大吉先生にね、ちょっと聞いてみたりしたのよね」

美穂「どういう曲がいいんでしょうか、なんていって」

江里子「私たちは博多どんたくの『ボンチ可愛いや』にしようと思ってるんですけどっていったら「ぼんちかわいや？」とおっしゃってたんだけど。他に有名なミュージシャンの方もたくさんいらしたんだけど、なんか、これがいいかなって思ったのね」

美穂「確信的に思ってたら、スンとしてしまったっていうね。逆に私が、なんでそんなスンとするんだ！みたいになって」

江里子「なんでキレてんのよ」

美穂「なんでそんな喜ばないんだ！みたいになっちゃって」