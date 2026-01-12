Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜ°ì¤ÎÌÀÂçCTBÊ¿æÆÂÀ¼ç¾¤¬¥ê¡¼¥°¥ï¥óÁêÌÏ¸¶Æþ¤ê¡¡½àÍ¥¾¡¤ÎÁáÂçFL·ªÅÄÊ¸²ð¤â
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1Éô¤ÎÁêÌÏ¸¶¤Ï11Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê3¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£CTBÊ¿æÆÂÀ¡ÊÌÀÂç4Ç¯¡Ë¡¢FL·ªÅÄÊ¸²ð¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¡¢SHÀî¸¶Âç¡Ê´ØÀ¾³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¤Î3¿Í¤¬²ÃÆþ¡£¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ2025¡½26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡CTBÊ¿æÆÂÀ¤Ï¡¢ÌÀÂç¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ11Æü¤Ë·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤¿Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç7µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¸å¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÂç³ØÆüËÜ°ì¤Ï¡Ë¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤¦¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥×¥íÆþ¤ê¤ò¸ø¸À¤·¡¢4Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÂç´Ñ½°¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¼£¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÈÁ°¤Ø¡É¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Î¥é¥ó¤ä¥¥Ã¥¯¤òËá¤¤¤Æ¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÇÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³ØºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎCTBÊ¿¤ÈFL·ªÅÄ¤Ï¡¢Íè½µÃæ¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥óÂè6Àá¤ÎBRÅìµþÀï¡Ê24Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥®¥ª¥ó¥¹¡Ë¤ÇÁêÌÏ¸¶¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¡£