『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、東京都江東区のA PIT オートバックス東雲。『頭文字D』『MFゴースト』に続く、しげの秀一氏の新連載漫画『昴と彗星（すばるとすばる）』をテーマにした「第69回モーニングミーティング」です。作中に登場する車種を対象としたミーティングで、会場には約50台もの車両とオーナーが集まる原作愛にあふれた1日となりました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：hiraomanさん

年齢：50代

車両名：スバル・BTZ

型式：ZD8

年式：2023年

所有歴：2年

主な使用シーン：ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「昔は『湾岸ミッドナイト』の影響でポルシェやフェアレディZに乗っていました。以来、スポーツカーから離れていたのですが、もう一度乗りたいと思い購入しました。直近で乗ってきたクルマがスバル中心だったので、スポーツカーを買うならBRZ一択でした」

愛車のお気に入りポイントは？

「走りが楽しく、長距離の運転も疲れないところです。これまで乗ってきた2ドアクーペで一番いいクルマだと思います。

『峠プロジェクト』という企画があって、その公式サイトに登録されている全国の有名な峠道に向けて遠出をすることが多いのですが、BRZはその用途にピッタリですね」

お気に入りのパーツはここ！

外装

「GRスポイラーをボルトオンで装着しています。ポルシェに乗っていたころから、こういうカチ上げダックテールが好きだったんです」

内装

エンジン関連

「マフラーはHKSのリーガマックスプレミアム。低音が心地よく、うるさすぎないサウンドですね」

足まわり

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「ボディの防振パーツです。たとえばドアスタビライザーなど、長距離をもっとラクにするために試してみたいパーツはたくさんあります。ただ、効果に個人差があるようなので悩みますね」

あなたにとって「クルマ」とは？

「ドリーム」

テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種

_MM68_SUBARU

2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。

最新作『昴と彗星』だけでなく、『MFゴースト』や『頭文字D』に登場する車種も大勢集まり、マンガやアニメの話題で大いに盛り上がりました。

同店では、旧車や特定車種のオーナーズミーティングを定期的に実施しているので、気になる人はA PITオートバックス東雲の公式サイトを要チェック！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！