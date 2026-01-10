ヤクルト4位の増居は入寮の際にB'zとイコラブ野口さんのタオルを持参

ヤクルトのドラフト4位・増居翔太投手（トヨタ自動車）が“推し”への思いを爆発させた。7日に埼玉県戸田市内の寮に入寮。球団公式YouTubeが公開した映像では、B’zとアイドルグループ「＝LOVE」の野口衣織さんのタオルを手にしており、ファンが「増居投手、推しのイコラブのこと掘られて照れてるのカワイイ」などと注目している。

寮に大切な2枚のタオルを持ち込んだ25歳。まずは「B’zのライブのタオル。高3のときに初めて行ったライブのタオルで思い出深い。大学行っても社会人でも持ち続けていたものなので変わらずに持ってきました」と説明した。登場曲もB’zの曲にする予定だそうで「あまりに有名どころすぎると十何年の愛が伝わらなくてどうかなと思っているので渋いところをいきたいと思います」と宣言した。

さらにもう1枚は、「野口衣織」と書かれたタオルだ。＝LOVEの人気メンバーで「11月くらいにあったライブで買った推しのタオルです。見ての通り推しはこの方です」とニッコリ。好きなところを聞かれると「常に全力なところ。僕も投手として学ぶことがあるなと思います」と応じた。

登場曲については「さすがにそこはまだ8か月くらいなので、（応援）歴が、かなり新規で。古参の方からしたらまだまだということで、B’zはもう十何年の気持ちが乗っかっているので」と“遠慮”。それでも好きな曲については「いろいろあんですけど、仲直りシュークリームという曲が好きです」と熱い思いを吐き出した。

慶大からトヨタ自動車を経て入団した左腕には即戦力として期待がかかる。ファンは「増居のイコラブ語り草すぎる」「B’z好きでイコラブ衣織さん推しなの非常に好感がもてますね」「増居くん衣織ちゃん推しなの推せる」「神宮でBzの曲聞けるの楽しみにしてます」などと反応していた。（Full-Count編集部）