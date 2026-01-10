「やっぱ専用って違う♡」壁に取り付けてスッキリ浮かせる100均収納小物

置き場所に困るシェーバー。直置きすると刃がすぐにサビてきてしまうので、なるべく浮かして収納したいですよね。よくあるのは吸盤タイプのホルダーですが、ふとした衝撃で落ちてくるのが地味にストレス…そんなお悩みを解決してくれるアイテムがダイソーにありました！￥110（税込）とプチプラなので、要チェックです♪

商品情報

商品名：マグネットシェーバーホルダー（浴室用）

価格：￥110（税込）

耐荷重量（約）：300g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131745658

試しに買ってみたら大当たり！ダイソーの便利な収納小物をチェック

地味に置き場所に困るシェーバー。皆さんはどのように収納していますか？棚に直置きするとサビが気になりますし、シェーバーを浮かして管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、よくある吸盤タイプはふとした衝撃で脱落しやすく、浴室掃除の度にプチストレスだった筆者。ないかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、良さそうなグッズを発見しました。

今回購入してきたのは、その名も『マグネットシェーバーホルダー（浴室用）』。お値段はもちろん￥110（税込）です。材質はABS樹脂で、裏側にはゴム磁石が付いています。早速使っていきましょう♪

やっぱり専用は使いやすい♡スッキリ浮かせられる『マグネットシェーバーホルダー（浴室用）』

設置はマグネットで貼り付けるだけなので楽ちん。壁を傷つけにくいうえに、気軽にホルダーの位置を変えられるのも地味に嬉しいポイントです。

専用のグッズなだけあって、シェーバーをしっかりホールドしてくれました。安定感があり、吸盤タイプと違って落ちてくる気配もありません。お風呂の掃除や洗体中も変に気を配る必要がなく、気持ちよく使えるのが嬉しいです。

ホルダーの耐荷重量は約300g。サイズが合えば、ブラシなどのお掃除グッズの収納にも使えるのでおすすめですよ。

今回はダイソーの『マグネットシェーバーホルダー（浴室用）』をご紹介しました。

ストレスフリーに使えるダイソーのマグネット収納グッズ。もっと早く買えばよかったと思うほど優秀なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。