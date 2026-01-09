【おかゆにゅ～～む！R】 3月26日 発売予定 完全生産限定版：9,900円 通常版：3,828円 おかゆにゅ～～む！入門セット：6,578円 CEROレーティング：C（15歳以上対象）

エンターグラムは、ADV「おかゆにゅ～～む！R」のPC体験版を1月9日12時より一般公開した。

PC体験版は、昨年12月30日・31日に行なわれた、コミックマーケット107にて配布されたもの。下記よりダウンロードできる。

□「おかゆにゅ～～む！R」PC体験版のページ（※特にページを介さずに、すぐにダウンロードが開始される）

また、今作より、ホロライブゲーマーズ所属の白上フブキさん（@shirakamifubuki）と大神ミオさん（@ookamimio）のゲスト出演が決定した。

ホロライブゲーマーズのメンバーが揃った事により、待望のエンディングが…！？

【白上フブキさん/Shirakami Fubuki】

稲荷神社のお稲荷様。

人前に姿を現さない彼女が、ミオと一緒に突然おかゆの前に現われた。

ミオとは別の神社のお稲荷様だが、人になったおかゆ達を気にかけてくれている。

「甘酒～、甘酒はいらんかね～。アツアツで美味しいよ～」

【大神ミオさん/Ookami Mio】

キミとおかゆが出会った近所の神社の大神様。

ふたりにとっての恩人（恩神）で、おかゆ達を普段は静かに見守っている。

「無料で振る舞ってるよ～。さあさあ、飲んでって飲んでって～」

完全生産限定版の特典見本が更新

完全生産限定版

折り畳み式 B2タペストリー：はねこと氏描きおろしのパッケージイラストをB2の大判サイズで楽しめる

アクリルフィギュア：ゲーム中の立ち絵を約20cmのアクリルフィギュアに！

フォトフレームアクリルキーホルダー：作中イラストを使用したSNS風のアクリルキーホルダー

箔サイン入りメッセージカード：猫又おかゆさんのメッセージが書かれた箔サイン付きのカード。メッセージの内容は開いてからのお楽しみ！

聖地巡礼マップ：本編で登場する場所をまとめたパンフレット風のマップ

デザインシールセット：デフォルメイラストや、猫又おかゆさんがデザインしたイラストをまとめたシールセット

オリジナルサウンドトラック：ゲーム中に使用された全BGMを収録したサウンドトラックCD

録りおろしドラマCD「妹おかゆと制服デート」：ゲーム中には収録されていないシナリオをドラマCDにしたもの

「おかゆにゅ～～む！R 完全生産限定版 hololive Official Edition」

完全生産限定版に加えて、hololive official shop限定アイテムが付属する豪華セット。

主題歌CD：猫又おかゆさんが歌う新主題歌のフルver.を収録

がま口財布：耳まで再現！猫又おかゆさんデフォルメイラストを使用したがま口財布

複製色紙：hololive Official Editionでしか手に入らない、はねこと氏描きおろしの複製色紙

録りおろしドラマCD「ゆきいろデート」：ゲーム中には収録されていないシナリオをドラマCDにしたもの。hololive Official Editionでしか聴けないシチュエーションが楽しめる

