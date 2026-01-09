

えびてき（１尾）2200円（手前）と甘海老ユッケ1155円（奥）

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は年始にいただくと縁起がよさそうな料理を紹介します。岡山から、おせち料理にも入る縁起の良い食材「エビ」をたっぷり味わえる料理を紹介します。

岡山市北区の「えびてき屋 やす久」は、岡山でも珍しいエビ料理の専門店です。エビメニューは40種類もあります。

看板メニューはエビ1尾をまるごとぜいたくに焼き上げたエビのステーキ、その名も「えびてき」です。

(えびてき屋 やす久／中田靖久 オーナー)

「天然のシータイガーというエビを使用していまして最大級のエビなので、ほんとに大きいです。火を入れることによって身もプリっとしてきますので、とてもおいしいと思います」

シータイガーは、長さが約30cmもある大きな天然のエビです。

(えびてき屋 やす久／中田靖久 オーナー)

「鮮度が大事です。オーダーが入ってから調理しますので、そこがポイントですね」

180℃のオーブンで5分ほど焼いてからバターでソテー。そして、トマトやタマネギなどを加えた特製のしょう油だれで仕上げます。

プリプリとした食感！ さらにエビならではの香ばしいうま味が口いっぱいに広がります。

そしてもう一品、こちらは淡路島のタマネギと甘エビ、卵黄が絡み合うユッケです。

(えびてき屋 やす久／中田靖久 オーナー)

「エビの甘味がしっかり感じていただけると思います」

甘エビのとろけるような食感と上品な甘み！さらにタマネギのシャキシャキ食感がいいアクセントになっています。

(えびてき屋 やす久／中田靖久 オーナー)

「調理方法でおいしさが増すものもあれば、お刺身で食べるとおいしいエビもありますので、エビの種類に合った調理方法でお届けできたらなと思います」

縁起の良いエビ料理、新しい年の始まりに体験してみてはいかがでしょうか。

（2026年1月9日放送「News Park KSB」より）