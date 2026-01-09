カンタム・ロボに変形するおもちゃなど全6種類！マクドナルド ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」
マクドナルドのハッピーセットに「クレヨンしんちゃん」のおもちゃが登場！
マクドナルドモチーフが「クレヨンしんちゃん」のおもちゃとして表現された全6種類がラインナップされます☆
マクドナルド ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」
価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります
販売期間：2026年1月16日(金)〜約4週間(予定)
第1弾：2026年1月16日(金)〜1月22日(木)全3種類からいずれか1つ
第2弾：2026年1月23日(金)〜1月29日(木)全3種類からいずれか1つ
第3弾：2026年1月30日(金)〜第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等が配布される場合があります
※おもちゃは選べません
販売時間：全営業時間中
販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)
マクドナルドモチーフをクレヨンしんちゃんのおもちゃとして表現したハッピーセット「クレヨンしんちゃん」が登場。
マクドナルドのお店をロボットに変形させる遊びが楽しめるものや、手指の力加減を調節して、飛ぶ距離をコントロールする遊びが楽しめるおもちゃ全6種類がラインナップ。
「カンタム・ロボ」や「アクション仮面」のおもちゃも登場する、遊び心溢れる「ハッピーセット」です☆
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」第1弾
販売期間：2026年1月16日(金)〜1月22日(木)
種類：全3種類からいずれか1つ
「レストランがへんしん！カンタム・ロボ」や「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」が登場する第1弾。
マクドナルドの制服を着た「野原しんのすけ」と「アクション仮面」をデザインした「しんちゃんのアクションスライダー！」も展開されます。
レストランがへんしん！カンタム・ロボ
マクドナルドのお店をデザインした「レストランがへんしん！カンタム・ロボ」
マクドナルドオリジナルカラーの「カンタム・ロボ」に変形させて遊べます。
ハッピーセットからひょっこりしんちゃん
ハッピーセットボックスをデザインした「ハッピーセットからひょっこりしんちゃん」
ハッピーセットボックスを置いて下に押すと「野原しんのすけ」の顔が出てきます。
しんちゃんのアクションスライダー！
トレイに乗った「野原しんのすけ」を「アクション仮面」のパネルへセットして遊ぶ「しんちゃんのアクションスライダー！」
後ろから指で押すと「野原しんのすけ」が勢いよく前へ飛び出します。
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」第2弾
販売期間：2026年1月23日(金)〜1月29日(木)
種類：全3種類からいずれか1つ
デリバリーバイクをモチーフにしたおもちゃも登場する第2弾。
「野原しんのすけ」のお友だちや妹の「野原ひまわり」「シロ」のカードがセットになったおもちゃもラインナップ☆
おまたせ！しんちゃんマックデリバリー
「おまたせ！しんちゃんマックデリバリー」は、クルー姿の「野原しんのすけ」が乗ったデリバリーバイクのおもちゃ。
バイクを手で押して転がすと「野原しんのすけ」が上下に動きます。
マクドナルドでカードパーティーだゾ！
店舗型のケースが付いた「マクドナルドでカードパーティーだゾ！」
14枚のカードを2枚ずつめくりながら、同じ絵のペアを集めて遊びます。
ハッピーセットでゆめみるしんちゃん
ハッピーセットボックス柄の布団で寝る「野原しんのすけ」をデザインした「ハッピーセットでゆめみるしんちゃん」
右側のダイヤルを回すと「野原しんのすけ」と見る夢のイラストが変わります。
ディスクを裏返すと、もう1種類のイラストで遊べます。
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」第3弾
販売期間：2026年1月30日(金)
第3弾では、第1弾・第2弾で登場したおもちゃがもらえます。
どのおもちゃがもらえるかは、開封するまでのお楽しみです☆
マクドナルドモチーフを「クレヨンしんちゃん」のおもちゃとして表現した「ハッピーセット」
マクドナルドのハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、2026年1月16日より順次販売開始です☆
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
