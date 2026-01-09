1月8日、辻希美がブログを更新。次女が生後5ヶ月を迎えたことを報告した。

【写真】「ジジユメコンビ」自身の父と次女の2SHOTなども公開

辻は、自身のブログにて、「今日で夢空が産まれて 5ヶ月が経ちましたぁ〜」と報告し、“5ヵ月”という文字の形に並べたオムツアートと次女の写真や、そこに三男も加わった2ショットを公開。

続けて、「本当に成長成長の毎日で もう可愛さが増していくばかり」「もう5ヶ月かぁ 離乳食始まるや〜ん 早いなぁ〜 早過ぎるなぁ〜」「本当に…1日1日を大切にして行こうと 改めて感じます」と、次女の成長に対する心境を明かした。

そして、「来月はハーフバースデー だ」「おめかしの準備しなきゃね」とも綴りつつ、「ジジユメコンビ」と、自身の父が次女を抱っこしている写真を添えてブログを締めくくった。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。現在は、18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男・昨年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより