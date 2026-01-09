モスバーガーが展開する、サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」とのコラボレーション。

コラボ第3弾として、オリジナルマスコットと人気サイドメニューがセットになった「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」と「モスチキン×クロミ マスコットセット」が数量限定で販売されます☆

モスバーガー サンリオ「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット／モスチキン×クロミ マスコットセット」

価格：各1,200円(税込)

※マスコットはなくなり次第終了となります

※マスコット単品での販売は実施されません

マスコットサイズ：

・マイメロディ ナゲットマスコット 約横6×縦7.5cm

・クロミ モスチキンマスコット 約横7×縦10cm

購入制限：一人1種類につき2セット（計4セット）まで

販売期間：2026年2月5日（木）〜 2月28日（土）※数量限定、なくなり次第終了

※ネット特別予約で完売する可能性があります

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

【ネット特別予約注文詳細】

予約期間：2026年1月14日（水）15:00 〜 1月28日（水）23:59

※事前予約はネットでの受付のみとなります

URL：https://www.mos.jp/oc/nuigurumi202601/

受取期間：2026年2月5日（木）〜 2月20日（金）

受取店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

「マイメロディ」が50周年、「クロミ」が20周年を迎えた2025年のアニバーサリーイヤーより、複数の企画を実施している「モスバーガー」

第3弾となる今回のコラボレーションでは、「マイメロディ」がチキンナゲットに、「クロミ」がモスチキンに変身した、かわいい手のひらサイズのマスコットが登場します。

マスコットにはやわらかな手触りの生地を使用。

大きめサイズにつくられた、存在感のあるぬいぐるみキーホルダーです☆

このマスコットとサイドメニューを組み合わせた数量限定セットが販売されます。

「マイメロディ」と「クロミ」が人気サイドメニューに変身した、オリジナルマスコット付きセット。

モスバーガーにて2026年1月14日よりネット特別予約注文が開始される「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」と「モスチキン×クロミ マスコットセット」の紹介でした☆

