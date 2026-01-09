成長著しいチームの華が新年早々結果を出した。BEAST X・中田花奈（連盟）が1月8日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。4回のアガリを決めて、個人6勝目を飾った。

【映像】いきなりやって来た勝負所…慌てず仕留めた中田

いきなり大きな花火が打ち上げられた。当試合は起家から中田、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びでスタート。東1局では親の中田が先制リーチをかけて、高宮が満貫・12000点を放銃、中田が好発進を切った。

東4局でも中田は先制リーチをかけてリーチ・ツモ・ピンフ・赤1・ドラ1のツモアガリを決めて8000点を加点しリードを広げた。南3局3本場では中田に高宮が2900点を献上、オーラスはリーチの高宮のひとりテンパイで流局しゲームセット。 中田は12月5日以来、約1ヶ月ぶりの白星で個人6勝目を飾った。

これで個人ポイントは再び3桁台に。「かなりん強い！」「まじで頼もしい！」などとファンが沸く中、インタビューで中田は「手が入り過ぎていたので、逆に反省というか。もっと、もっと前へ出てたらもっと稼げたなというような手もありました」と謙虚に語る。

直近3連続逆連対だった中田。「個人ポイントがプラスだったので、あんまりみなさんに気づかれてなかったんですけど、調子良くなったので（笑）。久々にトップが取られてうれしく思います！」と笑顔を見せた。

2026年初登板で見事に結果を残した中田。初年度は1勝、2年目は2勝に留まったが、3期目はすでに6勝とMの舞台でも存在感を高めている。最後に「新年初登板だったんですけど、2026年は良い1年になりそうだなと思いました。この調子で頑張って参りますので、今年もよろしくお願いします！」とファンに呼びかけた。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）4万1500点/＋62.5

2着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）3万6100点/＋16.1

3着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）1万8100点/▲21.9

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）3300点/▲56.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

