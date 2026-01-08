「Insta360 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro」を装着した「Ace Pro 2」

アクションカムとしてすっかり有名どころになったのが「Insta360 Ace Pro 2」。高感度画質に優れる点やライカと共同開発したカラープロファイルなどカメラ好きの心をくすぐるアイテムとしてもヒット中だ。

そんなAce Pro 2の新たなアクセサリーとして「Insta360 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro」がこのたび登場した。Ace Pro 2に装着するグリップとなっており、コンデジのような操作感になるとして話題になっている。

今回ストリート撮影グリップ Proをお借りする機会を得たので使い勝手などをレポートしたい。ストリート撮影グリップ Pro単体の価格は直販サイトで1万7,600円となっている。またAce Pro 2と本グリップが含まれるキットも用意されている。

スチルカメラライクな操作感を実現

ストリート撮影グリップ Proだが、Ace Pro 2を包み込むように固定して使う。いわばカメラケージを被せるようなイメージで、装着するとなかなか精悍な見た目となる。

Insta360 Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro。かなりしっかりした作りと感じた

カメラをストリート撮影グリップ Proに滑り込ませ、USB Type-C端子で接続を行い、ロックすると完成だ。さすが純正の専用品だけあってがたつきも無く一体感のある収まり方になっていた。

USB Type-C端子で接続する。このときAce Pro 2のフタは外しておく

ストリート撮影グリップ Proには、シャッターボタン、ズームノブ、ダイヤルという操作部材が装備されている。

上面の作り

Ace Pro 2単体で写真を撮る場合、シャッターボタンは上面の録画ボタンとなる。これが、押すのに結構な力が必要で押しにくく、ブレの原因にもなっていた。またタッチパネルにもシャッターボタンは出てくるが、これもやはりブレやすく押しやすいものではなかった。

ストリート撮影グリップ Proを使うと、まずシャッターボタンの押しにくさという問題が解決して軽快に撮影ができるようになった。まさにレンズ一体型カメラと同じように構えられるので、安定してシャッターが押せるからだ。

シャッターボタン周り。ズームノブもある

シャッターボタンは半押しが無いタイプで、押すと直ちにシャッターが切れる。またズームノブもあり、最大2倍のズームを連続的に操作できる。

Ace Pro 2は単焦点レンズだが、写真の記録サイズを12.5MPに設定しておくと、2倍にズームしても画質劣化が無い「クラリティズーム」が使えるので安心してズームできる。

加えて、親指で操作するダイヤルも付いている。ダイヤルの機能はカスタマイズ可能で、フィルター切り換え、シャッター速度、撮影モード切替、EV調整、ISO感度、ホワイトバランスから1つを選べる。

グリップ Proを装着するとダイヤルなどのカスタマイズメニューにアクセスできる

ダイヤルの機能を色々試したが、筆者的にはEV調整がハマった。これは1/3段ステップの露出補正になっており、－4～＋4の範囲で設定できる。オートの露出に対して、「ちょっと明るくしたい」とか「暗くしたい」といった操作がすぐできて、だいぶデジタルカメラに近い操作感になった。

なお、Ace Pro 2の撮影（露出）モードは基本的にはオートかマニュアル。そのため、例えばシャッター速度を割り当ててもシャッター優先AEにはならず、マニュアルモードでシャッター速度が変わるだけとなる。この辺りは一般的なデジタルカメラとは異なる部分だ。

グリップと反対側では電源ボタンが押せるようになっている

バッテリー内蔵で拡張性も向上

ストリート撮影グリップ Proの特長として、2,010mAhのバッテリーを内蔵している点も大きい。Ace Pro 2付属の交換バッテリー（容量1,800mAh）と併用になるので、より長時間使えることになる。今回だと写真撮影を主体に半日くらい撮り歩いても、全体の半分も使わないほどだった。

グリップにはUSB Type-C端子がありここから両方のバッテリーに充電可能だ。ただし、この端子は充電専用のようで、試したところデータ通信はできなかった。

グリップ側には給電端子とmicroSDカードの収納部がある

USB端子の隣にはmicroSDカードのスロットがあるが、これは電気的に繋がっていない”カードケース”である。予備のカードを一緒に持ち歩けるので、容量が足りなくなった際には便利だろう。

上面にはコールドシューとマイク端子がある。マイク端子はAce Pro 2単体には無い装備なので、3.5mmプラグの外付けマイクが使いやすくなる点も見逃せない。

底面には、Ace Pro 2と同じクイックリリースマウントポイントがあるので、三脚に付けるアダプターなど共通のアクセサリーがそのまま使える。

底面

クイックリリースマウントポイントを使って三脚に固定できるほか、動画撮影ではこのように外部マイクも使いやすくなる

グリップ側にはストラップホールが上下2カ所ある。ネックストラップを使えば縦で二点吊りできるので安定感はある。

クイックリリース式のハンドストラップが付属している

とにかく面白い超広角撮影

あえてアクションカムで写真を撮るメリットは、「超広角撮影が手軽にできる」という点に尽きるのではないだろうか。今回スナップ的に街中を撮り歩いてみたが、これだけ広い画角だと一般的な広角レンズとは違って何でも新鮮に見えてくる。

13mm相当／プログラムAE（1/13秒、F2.6、－1EV）／ISO 438

13mm相当／プログラムAE（1/25秒、F2.6、－1EV）／ISO 240

超広角でのスナップ撮影は昔からファンがおり、小型のカメラでは21mmのレンズを搭載したリコーの「GR21」といった機種もあった。

Ace Pro 2の画角は13mm相当ということで、GR21よりもはるかに広い。実際には歪曲の補正などで13mm相当の広さはないかもしれないが、それでも広大な空間をワンショットで記録できる面白さは格別だ。

13mm相当／オート（1/102秒、F2.6、-1EV）／ISO 100

13mm相当／オート（1/50秒、F2.6、-1.7EV）／ISO 106

換算10mm台の画角というと、ミラーレスカメラだと超広角レンズも用意しなければならず、価格もさることながら大きさ・重さも結構なものになってしまう。スマホにも広角カメラは搭載されているが、スナップなどでの写真撮影のしやすさが必ずしも良いとは言い難い。

その点今回の組み合わせなら10万円かからずに揃えることができる。加えて、冬のアウターならポケットに余裕で入るサイズなので、本当にコンデジ感覚で撮れるということなのだ。

実測の幅は12cmほどで、サイズ感としてはかつて「高級コンパクトデジタルカメラ」と呼ばれたジャンルの製品を思わせる

もちろん写真の精細感といった部分はミラーレスカメラには及ばないし、シャッタータイムラグも1秒以内だが一般的なカメラよりは長めに感じた。また起動時間も3～4秒かかる印象で、デジタルカメラほど瞬間的には使えない。

また、スリープからの復帰に”シャッターボタンの半押し”というデジタルカメラ共通の操作ができないのももどかしいところだ。ズームノブを動かすことでスリープ解除ができるため、今回はそれで運用してみた。今後のアップデートで、例えば「シャッター全押しでスリープ解除」といったことができると使いやすくなると思った。

――と、カメラユーザーから見れば不満点もいくつかあるが、なにせ元がアクションカムなのでそこは大目に見るという心構えがあっていいのかもしれない。

とにかく、このサイズで超広角の写真が撮れるのは、なにか「新ジャンルが到来したのでは？」と思わせるほどの体験だった。写真ファンは要チェックなアイテムと言えそうだ。

「Insta360 Ace Pro 2 ポケットプリンター」（1万7,600円）も登場。カメラに装着できるのでアクションカムが”インスタントカメラ”に変身する。流行の「推し活」にも使えそうだ