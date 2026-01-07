2026年注目の人物をご紹介する新春シリーズ「今年にかける」。



1月7日は、高校卒業と同時に上京し、俳優としての道を歩み始めた、山本奈津美さんを取材しました。

山本奈津美さん、20歳。



高校卒業と同時に上京し、現在、芸能事務所に所属。



俳優やモデルとして活動しています。

2025年は、民放キー局の連続テレビドラマや、アプリで配信される実験的ショートドラマに出演するなど、活躍の場を広げている今、注目の若手俳優です。

（山本奈津美さん）

「今年の抱負は、いろんな作品に出る」





夢の始まりは4年前。



（TGCのオーディション）

「エントリーナンバー13番、山本奈津美さん」

山本さんは、国内最大級のファッションイベント、「TGC」のオーディションで6300人の中から見事、準グランプリに選ばれました。

（山本奈津美さん）

「一番は、TGCという大きなステージに立てたことが夢みたいで、すごいところに自分はいたんだなって思います」

以来、モデルだけでなく俳優としても活動する山本さん、この日は、増え始めたドラマの仕事に向け、演技のレッスンに臨みました。

（講師）

「さっきみたいに、くるくるって回るのでも全然いいけど、あまりにも普通かな」

「型をやるよりも、気分が良いってことを（表現）できればいいと思っていて、それがあなたの発想の中で出てくると一番いい」

指摘されたのは、演技中の動き。



講師やほかの生徒のアドバイスを受けて、もう一度挑戦します。

（講師）

「動きは良かったですよ、動きはいいじゃんって感じ、最後に噛んじゃった」

（山本奈津美さん）

「こんなに自由に動き回って演技をするのが初めてだったので、難しかった」



苦戦しながらも、役になりきれた時や自然と体が動いた時は、お芝居の楽しさを感じるといいます。



しかし、山本さんは、今ある壁にぶつかっています。

（山本奈津美さん）

「たくさんオーディションを受けてだめだったなとか思うこともある。よく普通って言われるんです」

「もっと、自分にしかない個性を見つけるには、どうしたらいいんだろうとか。なんかちょっと泣きそう」

才能と個性がひしめく芸能界。



自分だけの良さとは…簡単には出ない答えに、悩み、迷い、落ち込む日も少なくありません。

そんな時、気分転換に大好きなベーグルを食べるんだそう。



この日も、SNSで見つけた目黒のベーグル店を訪れました。

（山本奈津美さん）

「めっちゃ悩む…シナモンも好きだし、塩バターも好きだし」



悩むこと約3分。



選んだのは？

（山本奈津美さん）

「塩バターベーグルと明太ポテト」



（記者）

「いつも悩みますか？」



（山本奈津美さん）

「めっちゃ優柔不断、これでも早かったほう」

「すご、おいしい」

モデルは体型管理も仕事のうち、日々の食事にも気を配り、外食を控え自炊をしています。

（山本奈津美さん）

「ベーグル食べる時だけは、何も気にせず好きな具材が入ったベーグルを選ぶようにしてて、ご褒美感覚でいつも気になっているベーグル屋さんに行く」

息抜きの時間でも、SNS用の動画撮影に余念がありません。



自分の存在を1人でも多くの人に知ってもらうため、地道な努力を続けています。



（山本奈津美さん）

「うまっ」

元日。



久々に帰省した山本さんは、家族で大麻比古神社を訪れました。

（山本奈津美さん）

「毎年家族と来ているんですけど、いつも通り新年を迎えられて良かったと思います」



大都会での一人暮らしを支えてくれるのは、ずっと変わらない、ふるさとと家族の存在です。

（山本奈津美さん）

「家族の支えが私にとって大きくて、本当の自分になれるというか、素の自分になれて肩の荷が下りる」

（母・幸子さん）

「とにかく明るくてかわいくて、家族の宝物です」



おみくじで、年の初めの運試し。

（山本奈津美さん）

「これ、じゃん！大吉！」

「今回こうインタビューで来てくださったから、ご縁が回って来たんだと思います」

一歩ずつスターへの階段を上る山本さん。



2026年の抱負、そしてその先に目指す姿とは。

（山本奈津美さん）

「今年はもっといろんな人に知ってもらいたいですし、いろんなドラマや映画にも出たいなって思います」

「いろんな役柄を演じ分けられる、同一人物に思えないくらいの、そう思ってもらえるような女優さんになりたい」

「徳島イコール山本奈津美っていう名前が、みなさんの中で出てくれたら一番嬉しいです」

いつかは、日本を代表する名優へ。



山本さんの夢はまだ動き始めたばかりです。



山本さんは、1月23日公開の映画「終点のあの子」にも出演しています。



県民みんなで、今後の活躍を応援しましょう。